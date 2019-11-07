KYK burs sonuçları açıklandı haberlerine açıklama geldi – Burs ve kredi sonuçlarında son durum
Sosyal medyadan yayılan ‘KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı’ iddialarına açıklama geldi. 6 Kasım Çarşamba günü bazı sosyal medya platformlarında KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığı iddia edilmişti. KYK, üniversite öğrencilerini resmi Twitter adresi üzerinden bilgilendirdi. İşte, burs ve kredi sonuçlarını merak edenler için son durum…
Üniversite öğrencilerinin bir süredir merakla beklediği KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklandığı haberleri heyecan yaratmış ancak online sonuç sayfası hüsrana neden olmuştu. KYK yayılan haberler ardından açıklamada bulundu.
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nce (KYK), 15-21 Ekim tarihleri arasında alınan burs/kredi başvuruları için değerlendirme sürecinin devam ettiği, sonuçların http://yurtkur.gsb.gov.tr resmi sitesinden ve resmi sosyal medya hesaplarından duyurulacağı ifade edildi.
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK), burs/kredi başvuru sonuçlarıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.
Kurumdan yapılan açıklamada, "Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüz tarafından 15-21 Ekim tarihleri arasında alınan burs/kredi başvuruları için değerlendirme süreci devam etmektedir.
Sürecin ardından sonuçlar http://yurtkur.gsb.gov.tr resmi sitemizden ve resmi sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır." denildi.
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