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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.10.2019 - 14:00, Son Güncelleme:

KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor? İşte YURTKUR açıklaması..

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KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor? İşte YURTKUR açıklaması..

Lisans ve Ön Lisans eğitimleri süresince öğrenciler için önemli bir gelir kaynağı niteliğini taşıyacak olan KYK burs başvurusu, interaktif olarak tamamlanacak. Öğrencilerin E-Devlet üzerinden KYK burs başvurusu ekranını dolduracağı süreçte, doğru beyan, bursun çıkması için önem arz edecek. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor ve nereden yapılabilecek? İşte, YURTKUR üzerinden tamamlanacak olan KYK burs başvuruları hakkında bazı bilgiler.

Öğrencilerin en büyük maddi destekçisi olan KYK burs ve kredi başvurusu için artık geri sayıma girildi. İlk kez bir programa yerleşen veya ara sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin merakla sorguladığı KYK burs ve kredi başvurusu, E-Devlet aracılığıyla yapılabilecek. Öğrencilerin KYK burs ve kredi başvurularının ardından sonuçlar açıklanacak ve taahhütname bölümüne geçiş yapılacak. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman alınacak? İşte, beklenen o tarih hakkında detaylı bilgiler

KYK KREDİ VE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Binlerce öğrencinin merakla beklediği KYK burs başvurusu, E-Devlet kanalıyla tamamlanacak. Geçtiğimiz haftalarda yurt başvuruları esnasında burs ve krediler hakkında da açıklama yapan YURTKUR, kredi/burs başvurularının tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasının ardından alınacağını aktarmıştı.

Bu bilgiler çerçevesinde DGS ek tercihlerinin 1-7 Ekim tarihlerinde yapılacağı göz önünde bulundurulur ve sonuçların ekim ayının ortalarında açıklanacağı düşünülürse, KYK burs başvurularının da 15 Ekim tarihinden sonra alınacağı söylenebilir.

BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILABİLECEK?

Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ AYIN KAÇINDA YAPILIYOR?

Öğrenim desteği almaya hak kazanan öğrenciler, kendilerine tahsis edilen burs ya da krediyi TC Kimlik Numarasının son hanesine göre ayın 6'sı ve 10'u arasında alabilecek.

Buna göre, TC Kimlik Numarasının son hanesi 0 olanlar her ayın 6'sında, 2 olanlar her ayın 7'sinde, 4 olanlar her ayın 8'inde, 6 olanlar her ayın 9'unda, 8 olanlar her ayın 10'unda ücretlerini alabilecek.

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