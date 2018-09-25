KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? KYK 2018 burs ve kredi işlemleri
Sekiz ay sürecek eğitim maratonuna başlayan üniversite öğrencileri, eğitim hayatları boyunca ihtiyaçlarını karşılaması ve maddi destek anlamında ellerini büyük oranda rahatlatacak burs başvurularına odaklandı. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) burs imkanından yararlanmak isteyen çok sayıda öğrenci, başvuruların ne zaman başlayacağını öğrenmek istiyor. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak?
KYK burs ve kredi başvurularının henüz başlamaması öğrencileri meraklandırdı. Bu yıl ÖSYM tarafından üniversiteye yerleştirilen çok sayıda kişi, yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından gözlerini bu kez burs başvurularına çevirdi. İşte, KYK burs başvuruları hakkında merak edilen tüm detaylar...
2018 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları henüz başlamadı. Kredi burs başvuruları tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak. Geçtiğimiz yıllara bakıldığında KYK burs ve öğrenim kredileri başvuruları, ekim ayının ilk haftalarında başlıyor. Konu hakkında resmi bir açıklama ya da gelişme olduğu takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.
Başvurular başladığı zaman; şehit, gazi çocukları, anne ve babası vefat edenler, tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzerinde engelli olduğunu belgelendirenler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar ve milli sporcular ilgili belgeleri ibraz ettikleri takdirde KYK bursundan öncelikli olarak faydalanacak.
BURSTAN YARARLANACAK ÖĞRENCİLER
Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri,
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.
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