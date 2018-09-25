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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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25.09.2018 - 16:15, Son Güncelleme:

KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? KYK 2018 burs ve kredi işlemleri

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KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? KYK 2018 burs ve kredi işlemleri

Sekiz ay sürecek eğitim maratonuna başlayan üniversite öğrencileri, eğitim hayatları boyunca ihtiyaçlarını karşılaması ve maddi destek anlamında ellerini büyük oranda rahatlatacak burs başvurularına odaklandı. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) burs imkanından yararlanmak isteyen çok sayıda öğrenci, başvuruların ne zaman başlayacağını öğrenmek istiyor. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak?

KYK burs ve kredi başvurularının henüz başlamaması öğrencileri meraklandırdı. Bu yıl ÖSYM tarafından üniversiteye yerleştirilen çok sayıda kişi, yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından gözlerini bu kez burs başvurularına çevirdi. İşte, KYK burs başvuruları hakkında merak edilen tüm detaylar...

2018 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları henüz başlamadı. Kredi burs başvuruları tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak. Geçtiğimiz yıllara bakıldığında KYK burs ve öğrenim kredileri başvuruları, ekim ayının ilk haftalarında başlıyor. Konu hakkında resmi bir açıklama ya da gelişme olduğu takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.

Başvurular başladığı zaman; şehit, gazi çocukları, anne ve babası vefat edenler, tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzerinde engelli olduğunu belgelendirenler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar ve milli sporcular ilgili belgeleri ibraz ettikleri takdirde KYK bursundan öncelikli olarak faydalanacak.

BURSTAN YARARLANACAK ÖĞRENCİLER

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

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