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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.08.2019 - 08:28, Son Güncelleme:

KYK burs başvurusu ne zaman alınmaya başlanacak?

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KYK burs başvurusu ne zaman alınmaya başlanacak?

KYK burs başvurusu ile eğitimleri boyunca devletten maddi destek almak isteyen binlerce öğrenci, YURTKUR tarafından başvuruların ne zaman erişime açılacağını sorgulamaya devam ediyor. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman ve hangi gün erişime açılacak? İşte, KYK burs başvurusu yapmak isteyen öğrenciler ve velileri için merakla araştırılan bazı bilgiler

KYK burs başvurusu, bu yıl da birçok öğrencinin gündemindeki önemli maddelerden birisi olacak. Eğitim hayatları boyunca KYK burs ve kredi desteği ile ihtiyaçlarını karşılayabilecek olan öğrenciler, YURTKUR'un açacağı başvuru ekranını sorgulamaya devam ediyor. Peki, KYK burs başvurusu nasıl yapılabilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILIR?

KYK burs başvurularının ne zaman başlayacağı konusunda YURTKUR'dan herhangi bir açıklama gelmedi. Burs başvurularının başlama tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Önümüzdeki günlerde tarihin netleşmesi halinde son gelişmeleri haberimizden okuyabilirsiniz. KYK burs başvurusu için öngörülen süreç, geçtiğimiz yıl baz alınırsa eylül ayının başı olarak düşünülmektedir.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Burs imkanından faydalanmak isteyen öğrencilerin başvuru işlemleri, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi E-Devlet kapısı üzerinden tamamlanacak. Öğrenciler, kurumun talep ettiği gelir beyanını doğru bir şekilde sisteme aktaracak. Sisteme aktarılan bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın diğer bakanlıklarla yapacağı soruşturması üzerine netlik kazanacak.

Gelir durumu kriterlerin üzerinde yer alan öğrenciler kredi almaya hak kazanacakken, doğru beyan veren ve maddi durumu kriterlerin altında kalan öğrenciler ise burs alma hakkında sahip olacak.

ÇALIŞAN ÖĞRENCİLERİN KREDİ KESİLME ENGELİ KALDIRILDI

Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun yönetmeliğinde yer alan maddeler nedeniyle herhangi bir işte çalışan öğrencilerin aldığı kredi kesilmekte yurtta barınma imkanları sonlanabilmekteydi. Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre yeni dönemde öğrenciler, asgari ücretle çalışmalarken kredilerini de almaya devam edebilecek.

KYK'ya bağlı yurtlarda kalıp burs veya kredi alan öğrenciler en fazla asgari ücret seviyesinde çalışabilirken, KYK yurdunda kalmayan ancak burs veya kredi alanlar ise herhangi bir ücretle çalışabilecek.

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