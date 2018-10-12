KYK burs başvurusu bu yıl hangi tarihlerde başlayacak?
İkamet ettikleri kentlerden kilometrelerce uzakta eğitim gören binlerce öğrencinin merakla beklediği KYK burs başvurusu için süreç internet üzerinden takip edilmeye devam ediliyor. Bu yıl aylık 500 lira olarak belirlenen burs ve kredi ödemeleri ile öğrenim giderlerine destek almak isteyen öğrenciler, KYK burs ve kredi başvurusu için tarih detaylarını araştırıyor. Peki, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile diğer bakanlıkların sistemiyle ortaklaşa sürdüreceği KYK burs başvuru değerlendirmesi ne zaman başlayacak? İşte, birçok öğrencinin merakla beklediği o süreç
KYK burs başvurusu için öğrencilerin sorgulamaları devam ediyor. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerininin farklı ödemeler alacağı kredi ve burs tahsisi, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun başvuru sürecini tamamlamasıyla birlikte gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Lisans öğrencileri için 500, Yüksek Lisans öğrencileri için 1000 lira, Doktora öğrencileri için ise 1500 lira olarak duyurduğu burs ve kredi ödemeleri, yeni yıl itibariyle bu rakamlar üzerinden yatırılacak. Peki, KYK burs başvurusu için beklenen tarih ne olacak? İşte, o tarihler hakkında bazı bilgiler
KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN ALINMAYA BAŞLANACAK?
Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun resmi internet sitesi üzerinden duyuracağı kredi ve burs başvuru süreci, E-Devlet aracılığıyla gerçekleştirilecek. YKS ve DGS gibi ek yerleştirme dönemlerinin kayıtla sonuçlanmasıyla birlikte alınmaya başlanan KYK başvuruları, geçtiğimiz yıl 16 Ekim tarihinde gerçekleştirilmişti.
KYK burs başvurularının 13-14 Ekim tarihlerinin hafta sonuna denk geliyor olması dolayısıyla bu yıl 15 Ekim Pazartesi günü itibariyle başlayacağı öngörülüyor. Bu durum Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun yoğunluk ve özel kararlarına göre değişkenlik gösterebilir.
BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Burs imkanından faydalanmak isteyen öğrencilerin başvuru işlemleri, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi E-Devlet kapısı üzerinden tamamlanacak. Öğrenciler, kurumun talep ettiği gelir beyanını doğru bir şekilde sisteme aktaracak. Sisteme aktarılan bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın diğer bakanlıklarla yapacağı soruşturması üzerine netlik kazanacak.
Gelir durumu kriterlerin üzerinde yer alan öğrenciler kredi almaya hak kazanacakken, doğru beyan veren ve maddi durumu kriterlerin altında kalan öğrenciler ise burs alma hakkında sahip olacak.
ÇALIŞAN ÖĞRENCİLERİN KREDİ KESİLME ENGELİ KALDIRILDI
Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun yönetmeliğinde yer alan maddeler nedeniyle herhangi bir işte çalışan öğrencilerin aldığı kredi kesilmekte yurtta barınma imkanları sonlanabilmekteydi. Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre yeni dönemde öğrenciler, asgari ücretle çalışmalarken kredilerini de almaya devam edebilecek.
KYK'ya bağlı yurtlarda kalıp burs veya kredi alan öğrenciler en fazla asgari ücret seviyesinde çalışabilirken, KYK yurdunda kalmayan ancak burs veya kredi alanlar ise herhangi bir ücretle çalışabilecek.
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