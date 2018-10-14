KYK burs başvurusu bu hafta başlayacak mı? Burs başvuruları ne zaman başlar?
Sosyal ve gelir durumu beyanlarına göre KYK burs imkanı için değerlendirmeye tabi tutulacak olan öğrenciler, başvuruların başlayacağı tarihe odaklandı. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun E-Devlet üzerinden kabul edeceği müracaatlar, 11 ayrı kurumun değerlendirmesi neticesinde karara bağlanacak. Bu duruma göre öğrenciler, KYK burs ve kredi imkanlarının hangisinden faydalanabileceğini öğrenecek. Peki, geçtiğimiz yılın müracaat verilerine göre KYK burs başvurusu bu yıl ne zaman başlayacak? İşte, merakla beklenen o detaylar
KYK burs başvurusu için müracaat tarihi sorgulanmaya devam ediliyor. Üniversite öğrencilerinin maddi giderlerini karşılayabilmek için müracaatta bulunacağı KYK burs başvurusu, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde yer alan Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından sistemi üzerinden kabul edilecek. Duyuruyu resmi internet sitesi üzerinden yapacak olan KYK, başvuruları ise E-Devlet ekranı üzerinden alacak. Peki, KYK burs başvuruları, geçtiğimiz yılın müracaat detaylarına göre bu hafta başlayacak mı? İşte, merak edilen o detaylar
KYK BURS BAŞVURUSU BU HAFTA BAŞLAR MI?
Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun resmi internet sitesi üzerinden yapılacak olan başvuru duyurusunun henüz yayımlanmaması dolayısıyla öğrencilerin araştırması sürüyor. YKS ek yerleştirme ve DGS gibi yerleştirme süreçlerinin tamamlanmasıyla birlikte alınan KYK burs başvurusu, geçtiğimiz yıl 16 Ekim tarihinde kabul edilmişti.
Müracaat sürecinin bu yıl 15 Ekim Pazartesi günü itibariyle alınacağı öngörülüyor. Bu durum Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun yoğunluk ve özel kararlarına göre değişkenlik gösterebilir.
KÜÇÜK BİR YANLIŞ BİLGİ BURS ALMANIZA MANİ OLABİLİR
Öğrencilerin E-Devlet üzerinden verdiği bilgileri, 11 farklı kurumun sistemi üzerinden değerlendiren Kredi ve Yurtlar Kurumu, adayların verdiği beyanların tutarlılığını kontrol edecek. Herhangi bir tutarsızlık olması halinde ise öğrencilerin burs alma olasılığı düşmüş olacak. Dolayısıyla adayların tutarlılığı sağlayabilmek için sisteme doğru bilgiler girmesi gerecek.
BELİRLİ DURUMLARDA BURS ÖDEMELERİ, KREDİYE DÖNEBİLECEK
Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun yönetmeliği dolayısıyla, not ortalaması 4'lük sistem üzerinden 2 ve üzeri, 100’lük sistem üzerinden 53,33 ve üzeri olan öğrenciler ile hazırlık sınıfını geçip bir üst sınıfa başlayan öğrenciler burs almaya devam edebilecek. Bunun aksi bir durum yaşayanların ise bursları krediye dönüştürülecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle