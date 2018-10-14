KYK burs başvurusu bu hafta başlayacak mı? Burs başvuruları ne zaman başlar?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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14.10.2018 - 16:39, Son Güncelleme:

KYK burs başvurusu bu hafta başlayacak mı? Burs başvuruları ne zaman başlar?

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KYK burs başvurusu bu hafta başlayacak mı? Burs başvuruları ne zaman başlar?

Sosyal ve gelir durumu beyanlarına göre KYK burs imkanı için değerlendirmeye tabi tutulacak olan öğrenciler, başvuruların başlayacağı tarihe odaklandı. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun E-Devlet üzerinden kabul edeceği müracaatlar, 11 ayrı kurumun değerlendirmesi neticesinde karara bağlanacak. Bu duruma göre öğrenciler, KYK burs ve kredi imkanlarının hangisinden faydalanabileceğini öğrenecek. Peki, geçtiğimiz yılın müracaat verilerine göre KYK burs başvurusu bu yıl ne zaman başlayacak? İşte, merakla beklenen o detaylar

KYK burs başvurusu için müracaat tarihi sorgulanmaya devam ediliyor. Üniversite öğrencilerinin maddi giderlerini karşılayabilmek için müracaatta bulunacağı KYK burs başvurusu, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde yer alan Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından sistemi üzerinden kabul edilecek. Duyuruyu resmi internet sitesi üzerinden yapacak olan KYK, başvuruları ise E-Devlet ekranı üzerinden alacak. Peki, KYK burs başvuruları, geçtiğimiz yılın müracaat detaylarına göre bu hafta başlayacak mı? İşte, merak edilen o detaylar

KYK BURS BAŞVURUSU BU HAFTA BAŞLAR MI?

Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun resmi internet sitesi üzerinden yapılacak olan başvuru duyurusunun henüz yayımlanmaması dolayısıyla öğrencilerin araştırması sürüyor. YKS ek yerleştirme ve DGS gibi yerleştirme süreçlerinin tamamlanmasıyla birlikte alınan KYK burs başvurusu, geçtiğimiz yıl 16 Ekim tarihinde kabul edilmişti.

Müracaat sürecinin bu yıl 15 Ekim Pazartesi günü itibariyle alınacağı öngörülüyor. Bu durum Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun yoğunluk ve özel kararlarına göre değişkenlik gösterebilir.

KÜÇÜK BİR YANLIŞ BİLGİ BURS ALMANIZA MANİ OLABİLİR

Öğrencilerin E-Devlet üzerinden verdiği bilgileri, 11 farklı kurumun sistemi üzerinden değerlendiren Kredi ve Yurtlar Kurumu, adayların verdiği beyanların tutarlılığını kontrol edecek. Herhangi bir tutarsızlık olması halinde ise öğrencilerin burs alma olasılığı düşmüş olacak. Dolayısıyla adayların tutarlılığı sağlayabilmek için sisteme doğru bilgiler girmesi gerecek.

BELİRLİ DURUMLARDA BURS ÖDEMELERİ, KREDİYE DÖNEBİLECEK

Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun yönetmeliği dolayısıyla, not ortalaması 4'lük sistem üzerinden 2 ve üzeri, 100’lük sistem üzerinden 53,33 ve üzeri olan öğrenciler ile hazırlık sınıfını geçip bir üst sınıfa başlayan öğrenciler burs almaya devam edebilecek. Bunun aksi bir durum yaşayanların ise bursları krediye dönüştürülecek.

 

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