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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 14.10.2019 - 16:31, Son Güncelleme:

KYK burs başvuruları ne zaman, hangi gün başlayacak?

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KYK burs başvuruları ne zaman, hangi gün başlayacak?

Meslek yüksekokulları ile açıköğretim önlisans programları mezunlarının lisans öğrenimine geçişleri için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (2019-DGS) ek yerleştirme tercih sonuçları açıklandı. Bu gelişmenin ardından, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) bünyesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) 2019 burs ve kredi başvurularının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman?

2019-2020 eğitim öğretim dönemi tüm hızıyla devam ederken gözler KYK burs ve kredi başvurularına çevrildi. Yükseköğretim programlarında eğitimlerini sürdüren öğrencilerin kafasında KYK bursu ve kredileriyle ilgili merak edilen detaylar var. İşte, KYK burs ve kredi başvuruları hakkında ayrıntılar...

YURTKUR aracılığıyla yapılacak olan KYK burs başvurusu, E-Devlet kanalıyla tamamlanacak. Yurt başvuruları esnasında burs ve krediler hakkında da açıklama yapan YURTKUR, kredi/burs başvurularının tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasının ardından alınacağını aktarmıştı.

DGS ek tercih sonuçları açıklandı ancak KYK burs başvurularına ilişkin net bir bilgi henüz yok. Konuya ilişkin detaylar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.

BURS KREDİYE DÖNÜŞÜR MÜ?

Burs almaya hak kazanan öğrencilerin bursunun devam edebilmesi için not ortalamasının ekim ayı itibariyle YÖKSİS kayıtlarında 2.00 ve üzeri olması gerekmektedir.

BURS VE KREDİDEN AYNI ANDA YARARLANILIR MI?

Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz. Peki, kimler burs alabilir?

BURSTAN YARARLANABİLECEK ÖĞRENCİLER

Ön lisans öğrencileri, Lisans öğrencileri, İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez) ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler, Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

BURS ALAMAYACAK ÖĞRENCİLER

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler, burstan yararlanamazlar.

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