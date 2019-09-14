KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs başvuruları başladı mı?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet veren Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından üniversite öğrencilerine verilen kredi ve burs başvurularına yönelik araştırmalar hız kazandı. Özellikle yurt başvurularının tamamlanması ve üniversitelerin açılmasına kısa süre kala, öğrenciler kredi ve burs başvuru tarihlerini sorgulamaya başladı. Peki, KYK kredi ve burs başvuruları başladı mı? KYK kredi başvuruları nasıl yapılır?

KYK KREDİ VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2019-2020 eğitim dönemi için kredi ve burs başvuruları KYK’dan bir açıklama gelmedi ancak geçtiğimiz yıl; yurt başvuruları 3 Eylül, burs başvuruları ise 15 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl yurt başvurularının 19 Ağustos’ta alınmış olması nedeniyle burs başvurularının da geçen yıla oranla daha erken başlaması bekleniyor.

BAŞVURULAR E DEVLET'TEN YAPILACAK

Yakın zaman içinde başlaması ön görülen KYK burs başvuru işlemi, online olarak oldukça kolay şekilde yapılıyor. Başvuruların geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi e-Devlet üzerinden yapılacağı tahmin ediliyor.

E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

Öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamamaları için öncelikle e-Devlet’e girerek okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

BURS İMKANINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

BAŞVURUSU İLERİ BİR TARİHTE ALINACAK OLANLAR

Ek kontenjan ya da özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim kurumuna yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, yurt içi ve yurt dışı değişim programları, lisans tamamlama, lisansüstü öğrenciler ve ülkemize kendi imkânlarıyla gelen uluslararası öğrenciler için yurt başvuruları ilerleyen günlerde alınacak. Kredi/burs başvuruları daha sonra alınacak. Kredi/burs başvuruları da tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak.

İLK DEFA BURS/KREDİ ALACAK ÖĞRENCİLERİN TAAHHÜTNAMELERİNİ NASIL VE NE ZAMAN DÜZENLEMELERİ GEREKMEKTEDİR?

Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrenciler Kurumun yurtkur.gsb.gov.tr internet adresinden ilan edilmektedir. Burs veya kredi tahsis edilen 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler taahhütnamelerini www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden Kurum linkine ulaşarak e-devlet şifreleri ile; 18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden Kurum linkine ulaşarak anne veya babanın e-devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-devlet şifreleri ile 15 yaşından küçük ya da anne ve babası olmayan öğrenciler ise anne veya babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylayabilir.

Taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere burs veya kredi verilmeyecek olup ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

Burs/kredi başvuruları hangi tarihte başlamaktadır, başvuru süreci ve değerlendirme nasıl yapılmaktadır?

Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.