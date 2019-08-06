KYK burs başvuruları nasıl ve ne zaman yapılacak?
KYK burs başvuruları, bir programa yerleşen öğrencilerin gündem maddelerinden birisi oldu. Eğitimleri için maddi kaynak oluşturmaya çalışmak isteyen öğrenciler, KYK burs başvuruları konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır? İşte, öğrencilerin ve velilerinin araştırdığı o konu hakkında bazı bilgiler
KYK burs başvurusu nasıl ve ne zaman yapılacak sorusu bugün gerçekleştirilen sonuç açıklama sürecinin ardından gündemde yer aldı. Birçok öğrencinin bu yıl belirlenecek olan miktarı almaya hak kazanacağı KYK burs başvurusu, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından koordine edilecek. Peki, KYK burs başvurusu nasıl, ne zaman ve nereden yapılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILIR?
KYK burs başvurularının ne zaman başlayacağı konusunda YURTKUR'dan herhangi bir açıklama gelmedi. Burs başvurularının başlama tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Önümüzdeki günlerde tarihin netleşmesi halinde son gelişmeleri haberimizden okuyabilirsiniz.
ÇALIŞAN ÖĞRENCİNİN BURS VE KREDİSİ KESİLMEYECEK
Resmi Gazete'de yer alan düzenlemeye göre, öğrencilere burs ve kredi tahsis sürecinde bazı değişiklikler yapıldı. Bu değişikliklerin içerisinde, herhangi başka bir kurumdan burs alan ve asgari ücretle çalışan öğrencilerin burslarının kesilmeyeceğine dair detaylar da yer aldı. İşte, o değişiklik;
MADDE 1 – 18/1/1997 tarihli ve 22881 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 16 – İlk defa kredi almak için müracaatta bulunan öğrencilerin durumları değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda kredi tahsis edilenlerin listeleri Kurum sisteminde ilan edilir.
Öğrenci, listelerde miktarı belirtilen taahhütname ile istenen diğer belgeleri, süresi içerisinde Kuruma verdiği takdirde kredi almaya hak kazanır.
Kurumdan burs almakta iken, Kurum Yönetim Kurulu tarafından belirlenen başarı kıstasına göre başarısızlığı tespit edilen ve bursu kesilen öğrencilere bursun kesildiği tarihten itibaren bu Yönetmelik hükümlerine göre öğrenim kredisi verilir. Ancak, öğrenci öğrenim kredisini almak istememesi halinde bu durumu bir dilekçe ile Kuruma bildirir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. (Madde 29 — Kredi alan öğrencilerden; kredi almaya başladıktan sonra burs aldıkları veya en az asgari ücret düzeyinde bir gelirle sürekli çalıştıkları tespit edilenlerin kredileri
kesilir. )
MADDE 3 – Bu Yönetmelik 1/10/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü yürütür.
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