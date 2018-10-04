KYK burs başvuruları başladı mı? 2018 KYK burs ve kredi başvuru işlemleri

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun (KYK) yükseköğrenim öğrencileri için yaptığı burs ve kredi desteği bu yıl da devam edecek. Ekim ayının gelmesine rağmen, halen başvuruların başlamaması öğrencileri meraklandırdı. İşte, KYK burs ve kredi başvurularına ilişkin merak edilen tüm detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki eğitim-öğretim yılı için kredi burs miktarını lisansta 500, yüksek lisansta bin, doktorada bin 500 liraya yükseltme kararı aldık." dedi. Bu sözlerin ardından burs başvurularının ne zaman başlayacağı en çok aranan konular arasında yer almaya başladı. 2018 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları henüz başlamadı. Geçtiğimiz yıl 16 Ekim'de başlayan başvuruların bu yıl da benzer tarihlerde başlayabileceği tahmin ediliyor. Konuya dair KYK ya da farklı kurum ve kişilerden açıklama olduğu takdirde haberimizde yer vereceğiz.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Yakın zaman içinde başlaması ön görülen KYK burs başvuru işlemi, online olarak oldukça kolay şekilde yapılıyor. Başvuruların geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi e-Devlet üzerinden yapılacağı tahmin ediliyor.

E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

Öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamamaları için öncelikle e-Devlet’e girerek okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

KİMLERE BURS VERİLECEK?

Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

ÖNCELİKLİ OLARAK BURS ALACAK KİŞİLER KİMLER?

KYK'ya burs başvurusu yapan bazı kişilerin diğer vatandaşlara göre önceliği bulunuyor. İşte, burs almada önceliği olan kişiler;

Şehit, gazi çocukları, anne ve babası vefat edenler, tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzerinde engelli olduğunu belgelendirenler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar ve milli sporcular ilgili belgeleri ibraz ettikleri takdirde KYK bursundan öncelikli olarak faydalanacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BURS MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye genelinde 150 bin üniversite öğrencisine karşılıksız burs verildiğini belirtti. Erdoğan, "Önümüzdeki eğitim-öğretim yılı için kredi burs miktarını lisansta 500, yüksek lisansta bin, doktorada bin 500 liraya yükseltme kararı aldık." dedi. Erdoğan'ın konuşmasının tamamı şöyle;

"Önümüzdeki eğitim-öğretim yılı için kredi-burs miktarını lisansta 500 liraya, yüksek lisansta bin liraya, doktorada ise bin 500 liraya yükseltme kararı aldık. Bu rakam, biz göreve geldiğimizde sadece 45 liraydı. Yurtlarımızda kalan öğrencilerimize verdiğimiz beslenme yardımını da günlük 8 liraya yükselttik. Öte yandan yüksek öğrenim yurtlarımızın fiyatlarında bu yıl hiçbir artışa gitmedik. Görüldüğü gibi eğitim-öğretim konusunda pek çok meseleyi çözdük. Bundan sonra kaliteye odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum."