KYK burs başvuru sonuçları ne zaman hangi tarihte açıklanacak? 2019 burs ve kredi ücreti belli oldu!

E devlet üzerinden başvuruları alınan KYK kredi ve burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Başvuru işlemleri geçtiğimiz günlerde tamamlayan öğrenciler, sonuçları beklerken, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bu seneki burs ve kredi miktarını duyurdu. Peki, KYK burs ve kredileri ne kadar oldu? KYK burs ücretleri ne zaman hesaplara yatacak? işte, KYK bursları ve kredileri hakkında merak edilenler.

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ile ilgili henüz kurumdan resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz yıl başvuru 15 Ekim tarihinde gerçekleştirilmiş ve sonuçlar 13 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Bu bilgiler ışığında bu yıl KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının 15 Kasım tarihinde açıklanması beklenmektedir.

Sonuçlara ilişkin resmi kurum ve kişilerden açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.

BURS VE KREDİ MİKTARI BU SENE NE KADAR OLDU?

2019 yılında geçerli olan tutarlar aylık lisans öğrencileri için 500 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1000 lira, doktora öğrencileri için ise 1500 lira.

KYK BURSLARI NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

KYK bursları, öğrencilerin burs veya kredi almaya hak kazanmasının ardından bankamatik kartlarının basılmasıyla birlikte hesaplara yatırılacak. Bu süreç, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da yılın ilk ayına, yani Ocak 2020'ye denk gelecek.

Öğrenciler, kartlarının ne zaman, hangi şubeye geleceğini ise ilerleyen günlerde aşağıdaki sorgulama ekranından öğrenebilecek.

TC KİMLİK NUMARASINA GÖRE DEĞİŞİYOR

Öğrenim desteği almaya hak kazanan öğrenciler, kendilerine tahsis edilen burs ya da krediyi TC Kimlik Numarasının son hanesine göre ayın 6'sı ve 10'u arasında alabilecek.

Buna göre, TC Kimlik Numarasının son hanesi 0 olanlar her ayın 6'sında, 2 olanlar her ayın 7'sinde, 4 olanlar her ayın 8'inde, 6 olanlar her ayın 9'unda, 8 olanlar her ayın 10'unda ücretlerini alabilecek.