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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.10.2019 - 22:17, Son Güncelleme:

KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK kredi sonuçları nereden öğrenilir?

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KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK kredi sonuçları nereden öğrenilir?

KYK burs ve kredi başvuru işlemleri devam ederken, başvurularını tamamlayan öğrencilerin gündemine sonuçların açıklanacağı tarih gelmeye başladı. Maddi destek kapsamında burs başvuru koşullarını karşılayan adayların listesi kurumun internet sitesi üzerinden duyurulacak. Burs çıkmayan öğrenciler ise kredi alma hakkı kazanacak. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK kredi sonuçları nasıl öğrenilir?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), burs ve kredi işlemleri e devlet sistemi üzerinden başlattı. Lisans ve önlisans programında öğrenim gören öğrencilerden başvurularını tamamlayanların gözü KYK'dan yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu mu? İşte, merak edilenler.

KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. Geçtiğimiz yıl başvuru 15 Ekim tarihinde gerçekleştirilmiş ve sonuçlar 13 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Bu bilgiler ışığında bu yıl KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının 15 Kasım tarihinde açıklanması beklenmektedir.

KYK BURSLARI ÖNCESİNDE TAAHHÜTNAME ONAYI GEREKECEK

KYK burs başvuru sonuçları sonrasında öğrenciler için taahhütname onayı gerekecek. Taahhütname onayını gerçekleştirmeyen öğrenciler, burs ya da kredi alma hakkına sahip olamayacak.

ÇALIŞAN ÖĞRENCİ DE KYK'DAN FAYDALANABİLECEK

Beyan ettikleri bilgiler dahilinde burs alması uygun görülmeyen öğrenciler, öğrenim kredisi imkanından faydalanabilecek. Burs ödemeleri ile aynı miktarlarda gerçekleştirilen öğrenim kredisi ödemeleri, öğrencinin eğitim öğretim hayatını tamamlamasının ardından geri talep edilecek.

Aynı zamanda yeni çıkarılan kanunla halihazırda KYK imkanlarından faydalanırken çalışan öğrencilerin, burs ve kredileri kesilmeyecek.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

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