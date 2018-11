KYK burs başvuru sonuçları için önemli detay!

KYK burs başvuru sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet veren Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından değerlendirmeye tabi tutuluyor. Eğitimleri için ihtiyaç duyacakları miktarları devlet desteği ile karşılamak isteyen öğrenciler, yapmış oldukları başvurunun ardından KYK burs başvuru sonuçları hakkında detayları sorgulamaya başladı. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, üniversite eğitimlerinin ilk dönemlerini tamamlamak üzere olan öğrencilerin merak ettiği bilgiler

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN ÖNEMLİ TARİH DETAYI

11 farklı kurumdan alınan bilgilere göre devam eden KYK burs başvuru değerlendirmesi, öğrencilerin başvuru esnasında verdiği bilgilerle yapılacak olan sağlamaya göre netlik kazanacak.



Sonuç açıklama tarihi hakkında herhangi bir bilgi verilmeyen KYK'da, geçmiş yılın sonuç açıklama takvimi ele alındığında gözler kasım ayına çevrildi. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuru sonuçlarının 23 gün içerisinde açıklandığı ele alındığında, bu yılki KYK burs başvuru sonuçlarının 12 ya da 13 Kasım tarihinde öğrencilerin erişimine açılacağı öngörülebilir.

BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ AYIN KAÇINDA YAPILIYOR?

Öğrenim desteği almaya hak kazanan öğrenciler, kendilerine tahsis edilen burs ya da krediyi TC Kimlik Numarasının son hanesine göre ayın 6'sı ve 10'u arasında alabilecek.

Buna göre, TC Kimlik Numarasının son hanesi 0 olanlar her ayın 6'sında, 2 olanlar her ayın 7'sinde, 4 olanlar her ayın 8'inde, 6 olanlar her ayın 9'unda, 8 olanlar her ayın 10'unda ücretlerini alabilecek.

ÇALIŞAN ÖĞRENCİ DE KYK'DAN FAYDALANABİLECEK

Beyan ettikleri bilgiler dahilinde burs alması uygun görülmeyen öğrenciler, öğrenim kredisi imkanından faydalanabilecek. Burs ödemeleri ile aynı miktarlarda gerçekleştirilen öğrenim kredisi ödemeleri, öğrencinin eğitim öğretim hayatını tamamlamasının ardından geri talep edilecek.

Aynı zamanda yeni çıkarılan kanunla halihazırda KYK imkanlarından faydalanırken çalışan öğrencilerin, burs ve kredileri kesilmeyecek.