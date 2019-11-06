KYK burs başvuru sonuçları açıklandı... 2019 KYK e devlet ve YURTKUR sonuç ekranı
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuru sonuçları, YURTKUR tarafından açıklandı. Lisans, ön lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin başvurularını geçtiğimiz haftalarda yaptığı KYK burs ve kredi sonuçlarına kurumun internet sitesi üzerinden erişim sağlanacak. Peki, KYK burs ve kredi başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, KYK e devlet ve YURTKUR sonuç ekranı ve o konu hakkında detaylar.
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuru sonuçları kurumun resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. KYK burs sonuçları hakkında bilgi edinmek isteyen öğrenciler, E-Devlet giriş ekranı ve kimlik bilgileri ile detayları görüntüleyebilecek. İşte, 2019 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları hakkında tüm bilgiler.
2019-2020 eğitim öğretim yılına dair üniversite öğrencileri KYK burs ve kredi başvurularını ekim ayı içerisinde tamamladı. Sonuçlar için bekleyiş devam ederken, KYK burs başvurularının görüntülemek isteyen adaylar kurumun internet sitesinde akşam saatlerinde giriş yapamadı. Üniversite öğrencileri sosyal medya üzerinden de KYK sonuçlarına yönelik paylaşımlarda bulundu. İşte, KYK burs ve kredi sonuçları hakkında detaylar.
KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
E DEVLET KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
2019 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları Kredi ve Yurtlar Kurumu ya da YURTKUR'un internet sitesi ya da e devlet üzerinden öğrenilecek. Öğrenciler, KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarına e devlet şifresi ile erişim sağlayacak.
KYK'NIN İNTERNET SİTESİNDE ERİŞİM SORUNU
KYK kredi ve burs başvuru sonuçlarının açıklanması sonrası kurumun internet sitesinde yoğunluktan dolayı erişim sorunu yaşandı. KYK'nın internet sitesine girmekte problem yaşayan öğrenciler, karşılaştıkları sorunu Twitter üzerinden paylaştı. İşte, o yorumlardan bazıları;
Burs sonuçları açıklanmış bakan çıksın kasıyor .— Ş.DOĞAN GÜRHAN (@Dgn_Tyr) November 6, 2019
Allah rızası için bakan çıksın.😉#kyk #burs
@KYK_DESTEK burs basvurulari aciklandimi aciklanmadimi bunu soyleyin yurtkur sitesini takip ediyoruz— SonOfAnarchy (@mrmuratates) November 6, 2019
Bakan çıksın hadi çökerttiniz siteyi #kyk— Kader (@kunduzguzeli) November 6, 2019
KYK ya başvurup sonucunu öğrenen oldu mu ?— larvιya `/ VİZE HAFTASINDA (@insomniia_) November 6, 2019
KYK BURSLARI NE KADAR OLACAK?
Öğrenim kredisi rakamlarının Ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100 lira, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacağını belirten Erdoğan, "2020 Ocak ayı itibarıyla lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu 500 liradan yüzde 10 artışla 550 liraya çıkıyor." dedi.
KYK burs ve kredi başvuru sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. Geçtiğimiz yıl KYK burs ve kredi başvurusu 15 Ekim tarihinde gerçekleştirilmiş ve sonuçlar 13 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Bu bilgiler ışığında bu yıl KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının 15 Kasım tarihinde açıklanması beklenmektedir.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle