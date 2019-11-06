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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.11.2019 - 21:43, Son Güncelleme:

KYK burs başvuru sonuçları açıklandı... 2019 KYK e devlet ve YURTKUR sonuç ekranı

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KYK burs başvuru sonuçları açıklandı... 2019 KYK e devlet ve YURTKUR sonuç ekranı

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuru sonuçları, YURTKUR tarafından açıklandı. Lisans, ön lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin başvurularını geçtiğimiz haftalarda yaptığı KYK burs ve kredi sonuçlarına kurumun internet sitesi üzerinden erişim sağlanacak. Peki, KYK burs ve kredi başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, KYK e devlet ve YURTKUR sonuç ekranı ve o konu hakkında detaylar.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuru sonuçları kurumun resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. KYK burs sonuçları hakkında bilgi edinmek isteyen öğrenciler, E-Devlet giriş ekranı ve kimlik bilgileri ile detayları görüntüleyebilecek. İşte, 2019 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları hakkında tüm bilgiler.

2019-2020 eğitim öğretim yılına dair üniversite öğrencileri KYK burs ve kredi başvurularını ekim ayı içerisinde tamamladı. Sonuçlar için bekleyiş devam ederken, KYK burs başvurularının görüntülemek isteyen adaylar kurumun internet sitesinde akşam saatlerinde giriş yapamadı. Üniversite öğrencileri sosyal medya üzerinden de KYK sonuçlarına yönelik paylaşımlarda bulundu. İşte, KYK burs ve kredi sonuçları hakkında detaylar.

KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

E DEVLET KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

 KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

2019 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları Kredi ve Yurtlar Kurumu ya da YURTKUR'un internet sitesi ya da e devlet üzerinden öğrenilecek. Öğrenciler, KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarına e devlet şifresi ile erişim sağlayacak. 

KYK'NIN İNTERNET SİTESİNDE ERİŞİM SORUNU

KYK kredi ve burs başvuru sonuçlarının açıklanması sonrası kurumun internet sitesinde yoğunluktan dolayı erişim sorunu yaşandı. KYK'nın internet sitesine girmekte problem yaşayan öğrenciler, karşılaştıkları sorunu Twitter üzerinden paylaştı. İşte, o yorumlardan bazıları;

KYK BURSLARI NE KADAR OLACAK?

Öğrenim kredisi rakamlarının Ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100 lira, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacağını belirten Erdoğan, "2020 Ocak ayı itibarıyla lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu 500 liradan yüzde 10 artışla 550 liraya çıkıyor." dedi.

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. Geçtiğimiz yıl KYK burs ve kredi başvurusu 15 Ekim tarihinde gerçekleştirilmiş ve sonuçlar 13 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Bu bilgiler ışığında bu yıl KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının 15 Kasım tarihinde açıklanması beklenmektedir.

 

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