KYK borcu nasıl sorgulanır? KYK borç erteleme başvurusu nasıl yapılır?
KYK bursunun geri ödemesinin belirtilen tarihlere ve düzene göre yapılmaması durumunda yasal işlem başlatılabilir. KYK borçlarının gecikme durumunda ise kredi üzerine faiz eklenir. Peki, KYK borcu nasıl sorgulanır? KYK borç erteleme başvurusu nasıl yapılır?
Öğrenim hayatında KYK’nin (Kredi Yurtlar Kurumu) katkı kredisi veya öğrenim kredisinden faydalananlar geri ödeme işlemiyle ilgili soru işaretleri yaşıyor. Sorgulama işlemi için e-Devlet şifrenizle sisteme giriş yapmanız ve ‘Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’ hizmetleri arasından ‘KYK Kredi Geri Ödeme Sorgulama’yı seçmeniz gerekmektedir.
e-Devlet üzerinden gerçekleştirilen öğrenim ve katkı kredisi borç sorgulama işlemleri daha sonra sayfa aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet adresine yönlendiriliyor. GİB’in içerisinde bulunan “internet vergi dairesi” adresinden sorgulama işlemleri yapılabildiği gibi geri ödemeler de gerçekleştirilebiliyor.
KYK BORÇ ERTELEME BAŞVURUSU
KYK borcu sorgulama işlemi gibi borç erteleme başvurusu da E-Devlet üzerinden kolayca gerçekleştirilebiliyor. E-Devlet sistemine TC Kimlik Numarası ve şifreyle giriş yaptıktan sonra “Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü/ Kredi Geri Ödeme Erteleme Başvurusu” sayfasına giriş yapacak olan vatandaşlar, aşağıdaki adımları takip edebilir;
Daha önce yapılmış bir erteleme başvurunuz bulunmuyor, ancak erteleme başvurusu yapmak istiyorsanız “Yeni Başvuru” düğmesini tıklayarak kredi geri ödeme erteleme başvurusu yapabilirsiniz.
"Yeni Başvuru" düğmesini tıkladığınızda açılır. Formdaki iletişim bilgileri alanı e-Devlet Kapısı profilinizde doğrulanmış cep telefonu numarası, e-posta adresi, adres bilgileriniz ile doldurulmuş olarak görüntülenecektir.
İkinci adımda ise, "Borç Erteleme Talep Türü"nü seçmeniz gerekmektedir. Bunun için;
• İşsizlik Sebebiyle
• Askerlik Sebebiyle
• Yüksek Lisans/ Doktora Sebebiyle seçeneklerinden birini işaretlemeniz ve “İleri” düğmesini tıklamanız gerekmektedir.
BORÇ ERTELEMESİ HANGİ DURUMLARDA YAPILAMAZ
Aşağıdaki durumlardan birinin varlığı durumunda borç ertelemesi yapılamamaktadır.
• Öğrenim/ katkı kredi borç ödemesi aksatılmış ve borçta gecikme zammı oluşmuşsa,
• Borç ödeme başlangıç tarihi askerlik terhis tarihinden sonra ise,
• Borç ödeme henüz başlamamış ise(borç başlangıç tarihi olan aydan 1 ay önceki aydan itibaren talepte bulunabilir.),
• Borç hesaplaması henüz yapılmamış ise veya kişi kredi almaya devam ediyor ise,
• Kişinin Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ile kredi ilişiği kesilmiş ise,
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