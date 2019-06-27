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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.06.2019 - 12:10, Son Güncelleme:

KYK borcu nasıl sorgulanır? KYK borç erteleme başvurusu nasıl yapılır?

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KYK borcu nasıl sorgulanır? KYK borç erteleme başvurusu nasıl yapılır?

KYK bursunun geri ödemesinin belirtilen tarihlere ve düzene göre yapılmaması durumunda yasal işlem başlatılabilir. KYK borçlarının gecikme durumunda ise kredi üzerine faiz eklenir. Peki, KYK borcu nasıl sorgulanır? KYK borç erteleme başvurusu nasıl yapılır?

Öğrenim hayatında KYK’nin (Kredi Yurtlar Kurumu) katkı kredisi veya öğrenim kredisinden faydalananlar geri ödeme işlemiyle ilgili soru işaretleri yaşıyor. Sorgulama işlemi için e-Devlet şifrenizle sisteme giriş yapmanız ve ‘Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’ hizmetleri arasından ‘KYK Kredi Geri Ödeme Sorgulama’yı seçmeniz gerekmektedir.

e-Devlet üzerinden gerçekleştirilen öğrenim ve katkı kredisi borç sorgulama işlemleri daha sonra sayfa aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet adresine yönlendiriliyor. GİB’in içerisinde bulunan “internet vergi dairesi” adresinden sorgulama işlemleri yapılabildiği gibi geri ödemeler de gerçekleştirilebiliyor.

KYK BORÇ ERTELEME BAŞVURUSU

KYK borcu sorgulama işlemi gibi borç erteleme başvurusu da E-Devlet üzerinden kolayca gerçekleştirilebiliyor. E-Devlet sistemine TC Kimlik Numarası ve şifreyle giriş yaptıktan sonra “Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü/ Kredi Geri Ödeme Erteleme Başvurusu” sayfasına giriş yapacak olan vatandaşlar, aşağıdaki adımları takip edebilir;

Daha önce yapılmış bir erteleme başvurunuz bulunmuyor, ancak erteleme başvurusu yapmak istiyorsanız “Yeni Başvuru” düğmesini tıklayarak kredi geri ödeme erteleme başvurusu yapabilirsiniz.

"Yeni Başvuru" düğmesini tıkladığınızda açılır. Formdaki iletişim bilgileri alanı e-Devlet Kapısı profilinizde doğrulanmış cep telefonu numarası, e-posta adresi, adres bilgileriniz ile doldurulmuş olarak görüntülenecektir.

İkinci adımda ise, "Borç Erteleme Talep Türü"nü seçmeniz gerekmektedir. Bunun için;

• İşsizlik Sebebiyle
• Askerlik Sebebiyle
• Yüksek Lisans/ Doktora Sebebiyle seçeneklerinden birini işaretlemeniz ve “İleri” düğmesini tıklamanız gerekmektedir.

BORÇ ERTELEMESİ HANGİ DURUMLARDA YAPILAMAZ

Aşağıdaki durumlardan birinin varlığı durumunda borç ertelemesi yapılamamaktadır.

• Öğrenim/ katkı kredi borç ödemesi aksatılmış ve borçta gecikme zammı oluşmuşsa,
• Borç ödeme başlangıç tarihi askerlik terhis tarihinden sonra ise,
• Borç ödeme henüz başlamamış ise(borç başlangıç tarihi olan aydan 1 ay önceki aydan itibaren talepte bulunabilir.),
• Borç hesaplaması henüz yapılmamış ise veya kişi kredi almaya devam ediyor ise,
• Kişinin Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ile kredi ilişiği kesilmiş ise,

 

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