KYK borçları siliyor mu? KYK borçları ile ilgili son açıklama
Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından sağlanan KYK kredileri kapmasında geçmiş dönemde kredi kullanmış olan vatandaşlar KYK kredileri ile ilgili detayları merak ediyorlar. KYK kredi borçları silinecek mi veya bu konu hakkında yeni bir yapılandırma mı söz konusu olacak merak konusu olurken, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan (KYK) alınan öğrenim kredisi hakkında açıklama yapan Berat Albayrak, konuyla ilgili çalışma yapıldığını açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıklamalarından sonra akıllara gelen ilk soru, ‘KYK borçları silinecek mi’ oldu. Peki, KYK borçları silinecek mi? İşte, o konu hakkında binlerce kişinin merakla beklediği detaylar
KYK borçları silinecek mi sorusu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yaptığı açıklamaların ardından gündeme geldi. Berat Albayrak, KYK borcu ile ilgili çalışma yapıldığını ifade etti. Peki, KYK borçları silinecek mi ya da af gelecek mi? İşte, o hususta bazı detaylar
KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda gerçekleştirdiği konuşmasında KYK borçları ile ilgili çalışma yapıyoruz açıklamasında bulundu.
Bakan Albayrak, çalışmanın borçları erteleme ya da taksitlendirme olup olmadığına ilişkin bilgi vermedi.
Konuyla ilgili ilerleyen günlerde detayların gelmesi bekleniyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle