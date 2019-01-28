KYK borçları silinecek mi? İşte gündemden gelen son haber
KYK borçları silinecek mi sorusunun yanıtı, milyonlarca öğrencinin merak ettiği konular arasında yer almaya devam ediyor. Lisans ve lisansüstü öğrencilerinin dört gözle beklediği 'Yükseköğrenim Kurumu Kredi Borçlarının Silinmesi'yle ilgili düzenleme yeniden gündeme geldi. Buket Aydın'la Kanal D Ana Haber merak edilenlere ışık tuttu. İşte detaylar.
Milyonlarca üniversite ve yüksek lisans öğrenimi gören öğrencilerin, eğitim ve öğretim hayatlarına destek olması amacıyla aldıkları KYK burs ve kredileri hakkında gündemden haberler gelmeye başladı. Gündemde yer alan habere göre, KYK borçlarının silinip silinmeyeceği merak ediliyor. Konu hakkında Bakanlar Kurulu'nun ne zaman açıklama yapacağı merak konusu oldu.
'Yükseköğrenim Kurumu Kredi Borçlarının Silinmesi'yle ilgili düzenleme yeniden gündeme gelirken merak edilenleri Buket Aydın'la Kanal D Ana Haber mercek altına aldı.
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