KYK borçları silinecek mi?

Yükseköğrenim gören öğrencilere burs ve kredi desteği veren KYK'ya kredi geri ödeme borcu olan çok sayıda kişi, KYK borçlarının silinme ya da af durumu hakkındaki son gelişmeleri araştırıyor. İşte, KYK borçlarına af konusu hakkındaki son gelişmeler...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz haftalarda konuya dair önemli bir açıklama yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kredi Yurtlar Kurumundan (KYK) öğrenim kredisi alan öğrencilerin borçlarına ilişkin, "Bu, bizim gündemimizde. Bütçe müzakerelerinden sonra masaya yatıracağız ve öğrencilerimizin lehine olacak bir adım atacağız." dedi.

Erdoğan, bir konuyla ilgili karar alma sürecinde nasıl bir yol izlediğine ilişkin soru üzerine, karar alma sürecinin tamamıyla istişare kaynaklı olduğunu söyledi.

İstişarede iki ayak olduğuna işaret eden Erdoğan, bunlardan birinin partisinin kabinesi, diğerinin ise MYK ve MKYK'si olduğunu, buralarda görüşmeleri yaparak adımları ona göre attığını söyledi.

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarının yapılandırılmasına ilişkin çalışmayla devlet milyonlarca üniversite mezununa barış eli uzatacak.

Bakan Albayrak, gençler için 2020 özelinde çalışma yaptıklarını söyledi. KYK borçlarına ilişkin yaklaşık 5 milyon üniversite mezununu ilgilendiren 6-7 milyarlık bir paket üzerinde çalışılıyor.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, 2020 itibarıyla yaşama geçirilecek paket kapsamında farklı formüller üzerinde çalışılıyor. Faizler nedeniyle anapara iki üç katına çıkarken, faizlerin yapılandırılması ya da silinmesi, taksit sayısının artırılması da seçenekler arasında yer alıyor.