KYK borç erteleme başvurusu nasıl yapılır?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKYK borç erteleme başvurusu nasıl yapılır?
GeriGündem KYK borç erteleme başvurusu nasıl yapılır?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
12.10.2018 - 14:33, Son Güncelleme:

KYK borç erteleme başvurusu nasıl yapılır?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
KYK borç erteleme başvurusu nasıl yapılır?

KYK kredi desteğinden faydalanan üniversite mezunlarının araştırdığı KYK borç erteleme başvurusu, E-Devlet üzerinden kolayca gerçekleştirilebiliyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun E-Devlet modülü üzerinden gerçekleştirilebilecek olan KYK borç erteleme işlemi, birkaç adımda tamamlanabiliyor. Peki, KYK borç erteleme işlemi nasıl yapılır? İşte, adım adım tüm detaylar

KYK borç erteleme başvurusu, E-Devlet üzerinden şifre ile kolayca gerçekleştirilebiliyor. E-Devlet sistemine TC Kimlik Numarası ve şifreyle giriş yaptıktan sonra “Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü/ Kredi Geri Ödeme Erteleme Başvurusu” sayfasına giriş yapacak olan vatandaşlar, aşağıdaki adımları takip edecek;

Hizmeti açtığınızda daha önce yaptığınız bir kredi geri ödeme erteleme başvurunuz bulunmuyor ise aşağıdaki uyarı görüntülenecektir.  

KYK borç erteleme başvurusu nasıl yapılır

Daha önce yapılmış bir erteleme başvurunuz bulunmuyor, ancak erteleme başvurusu yapmak istiyorsanız aşağıdaki ekrandan “Yeni Başvuru” düğmesini tıklayarak kredi geri ödeme erteleme başvurusu yapabilirsiniz.

KYK borç erteleme başvurusu nasıl yapılır

“Yeni Başvuru” düğmesini tıkladığınızda aşağıdaki form açılır. Formdaki iletişim bilgileri alanı e-Devlet Kapısı profilinizde doğrulanmış cep telefonu numarası, e-posta adresi, adres bilgileriniz ile doldurulmuş olarak görüntülenecektir.

İkinci adımda ise, “Borç Erteleme Talep Türü”nü seçmeniz gerekmektedir. Bunun için;

 İşsizlik Sebebiyle
 Askerlik Sebebiyle
 Yüksek Lisans/ Doktora Sebebiyle seçeneklerinden birini işaretlemeniz ve “İleri” düğmesini tıklamanız gerekmektedir.

“İşsizlik Sebebiyle” seçeneğini tıkladığınızda aşağıdaki bilgi mesajı görüntülenecektir.

KYK borç erteleme başvurusu nasıl yapılır

“Askerlik Sebebiyle” seçeneğini tıkladığınızda aşağıdaki bilgi mesajı görüntülenecektir.

KYK borç erteleme başvurusu nasıl yapılır

Asker bilgisi bulunmuyor ise, aşağıdaki bilgi mesajı görüntülenecektir.

KYK borç erteleme başvurusu nasıl yapılır

“Yüksek Lisans/ Doktora Sebebiyle” seçeneğini tıkladığınızda aşağıdaki bilgi mesajı görüntülenecektir.

KYK borç erteleme başvurusu nasıl yapılır

Yüksek Lisans/ Doktora öğrencilik bilgisi bulunmuyor ise aşağıdaki bilgi mesajı görüntülenecektir.

KYK borç erteleme başvurusu nasıl yapılır

Borç erteleme talebinde bulunabileceğiniz herhangi bir öğrenim/ katkı kredi bilginiz bulunmuyor ise aşağıdaki bilgi mesajı görüntülenecektir.

KYK borç erteleme başvurusu nasıl yapılır

Aşağıdaki durumlardan birinin varlığı durumunda borç ertelemesi yapılamamaktadır.
 Öğrenim/ katkı kredi borç ödemesi aksatılmış ve borçta gecikme zammı oluşmuşsa,
 Borç ödeme başlangıç tarihi askerlik terhis tarihinden sonra ise,
 Borç ödeme henüz başlamamış ise(borç başlangıç tarihi olan aydan 1 ay önceki aydan itibaren talepte bulunabilir.),
 Borç hesaplaması henüz yapılmamış ise veya kişi kredi almaya devam ediyor ise,
 Kişinin Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ile kredi ilişiği kesilmiş ise,
Bu durumlara ilişkin ekran görüntüleri aşağıdaki gibidir.

KYK borç erteleme başvurusu nasıl yapılır

KYK borç erteleme başvurusu nasıl yapılır

Öğrenim/ katkı kredisi borcu geri ödemesi ertelenebilir durumda ise aşağıdaki ekran görüntülenecektir.

KYK borç erteleme başvurusu nasıl yapılır

“Başvur” düğmesini tıklayarak kredi borcu geri ödeme erteleme başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Başvuru işleminiz başarı ile tamamlanır ise aşağıdaki ekran görüntülenir. Başvurunuzun durumunu yine bu hizmet ile takip edebilirsiniz.

KYK borç erteleme başvurusu nasıl yapılır

Başvurunuz kurum tarafından değerlendirilecektir.

KYK borç erteleme başvurusu nasıl yapılır

Başvurunuzun olumsuz sonuçlanması durumunda aşağıdaki ekranda bulunduğu haliyle “Açıklama” alanında olumsuz sonuçlanma sebebini görebilirsiniz.

KYK borç erteleme başvurusu nasıl yapılır

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Çocuk yurdu: Evlenmesi iyiliğine

Arda Turan ifade verdi: 'Al şu silahı sık'

‘Kayyuma birkaç milyon dolar’

CHP'li Özel: Parayı bir kuruşuna dokunmadan Türk Tarih Kurumuna yolluyoruz