KYK aralık ayı burs ve kredileri ne zaman yatacak? KYK bursları ne zaman ödenecek?

KYK burs ve kredileri ödemeleri hakkında araştırmalar aralık ayının ilk haftasında yoğunluk kazandı. Lisans öğrencileri için aylık 550 TL seviyesinde olan burs/kredi ödemesinin Ziraat Bankası hesaplarına yapılacağı gün merak ediliyor. İşte, KYK aralık ayı burs ödeme planı hakkında ayrıntılar...

KYK ödemeleri T.C kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6. ve 10. günleri arasında yapıyor. Bu bilgiye göre;

T.C kimlik numarası 0-2 ile arasında bitenler her ayın 6'sında,

2-4 ile bitenler her ayın 7'sinde,

4-6 ile bitenler her ayın 8'inde

6-8 ile bitenler ise her ayın 9'unda ödeme alıyor.

BURSUN KESİLME SEBEPLERİ

Başarısız olması,

Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,

Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,

Kesin hükümle mahkum olması

hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.