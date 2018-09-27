KYK 3. yedek yurt sonuçları YURTKUR üzerinden yayımlandı! Sonraki süreç için duyuru!
KYK 3. yedek yurt sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Üniversite eğitimi için farklı bir şehire seyahat edecek olan binlerce kişinin merakla araştırdığı KYK yedek yurt sonuçları, YURTKUR üzerinden açıklandı. İşte, KYK yedek yurt sonuçları ve detaylı bilgiler
KYK'da yedek yurt yerleştirme süreci tamamlanıyor. Açıkta kalan üniversite öğrencilerinin mağduriyet yaşamaması adına yapılan KYK yedek yurt yerleştirme işlemlerinden üçüncüsünün bugün içinde açıklanması bekleniyor. Peki, KYK 3. yedek yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?
KYK YEDEK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI
YURTKUR, bu duyurunun ardından şu açıklamayı yaptı;
"Kendi imkanları ile ülkemize gelen uluslararası öğrencilerin yurt başvuruları 01.10.2018-10.10.2018 tarihleri arasında http://yurtkur.gsb.gov.tr/ internet adresinden alınacaktır. Yurt başvurusunda bulunabilmeleri için öğrencilerin geçerli bir T.C. kimlik numarasına sahip olmaları gerekmektedir."
YURT ÜCRETLERİ NE ZAMAN ÖDENİR?
Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir.
Yurt ücretleri en geç ayın son iş günü saat 16.00’ya kadar banka aracılığıyla ödenir.
YURT ÜCRETİNİN ÖDENMEMESİ DURUMUNDA İKİ KAT GÜVENCE BEDELİ
Yurt ücretini ödemeyenler hakkında aşağıdaki işlemler uygulanır:
a) Yurt ücretini ayın son iş günü belirlenen saate kadar ödemeyen öğrencinin yurt ücreti aynı gün saat 16.00’dan sonra güvence bedelinden mahsup edilir. Güvence bedelini tamamlaması için izleyen ayın 10’u mesai bitimine, ayın 10’unun resmi tatil olması durumunda takip eden işgünü mesai bitimine kadar süre verilir. Verilen bu sürenin sonunda güvence bedelini tamamlamaz ise bu günlerin ücreti de güvence bedelinden mahsup edilerek öğrencinin kaydı silinir. Kaydı silinen bu öğrencilerin başvurularının kabulü halinde aynı öğretim yılı için iki kat güvence bedeli alınarak yurda kayıtları yapılır. Öğrencinin talebiyle dönem sonunda tek kat güvence bedeli iade edilir.
b) Yangın, sel ve deprem gibi tabii afetler, ikinci dereceye kadar akrabalarının vefatı, kaza veya hastalık ve diğer zorunlu haller sebebiyle yurt ücretlerini zamanında yatıramayan veya verilen sürede güvence bedelini tamamlayamayanların, hastalık durumunda rapor bitim tarihinden itibaren 5 gün, diğer durumlarda ayın 15’ine kadar durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla, ödenmesi gereken yurt ücreti tahsil edilerek barındırılmalarına devam edilir. Hastalık raporlarının; aile hekimliği, Sağlık Bakanlığına bağlı diğer resmi sağlık kurumları veya Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi gerekir.
ÖĞRENCİLERİN ÖDEDİĞİ GÜVENCE BEDELİ NEDİR?
Öğrencilerin zamanında yatırılmayan yurt ücretlerine veya yurtta yapacakları zarara karşılık olarak güvence bedeli alınır.
Kurum yurtlarında sürekli barındırılan kayıtlı öğrencilerden Temmuz ve Ağustos aylarına ait yurt ücreti alınmaz. Ancak Temmuz ve Ağustos aylarında zorunlu yaz okulu, staj ve benzeri nedenlerle nöbetçi yurtlarda kalacak öğrencilerden barındıkları süreler için ücret alınır.
Öğrencilerin zamanında yatırılmayan yurt ücretlerine veya yurtta yapacakları zarara karşılık olarak güvence bedeli alınır.
Güvence bedeli tutarı, Genel Müdürlükçe tespit edilir. İleriki öğretim yıllarında tespit edilecek güvence bedeli tutarının önceden tahsil edilmiş tutardan fazla olması halinde güvence bedeli farkı yurtta kalan öğrencilere tamamlattırılır. Ödemesini gerçekleştirmeyen öğrencinin yurtla ilişiği kesilir. O öğretim yılı içinde bu öğrencilerin başvuruları yeniden değerlendirilir.
Öğrencinin yurt malzemesine zarar vermesi halinde, zarar güvence bedeli tutarından az ise güvence bedelinden mahsup edilir ve eksilen tutar öğrenciye tamamlattırılır. Zarar güvence bedeli tutarından fazla ise tutarın tamamı öğrenciden tahsil edilir. Öğrenciye, bu işlemler için 20 gün süre tanınır. Bu süre içinde güvence bedelini tamamlamadığı ya da verdiği zararı ödemediği takdirde yurtla ilişiği kesilir. Zarar genel hükümlere göre tahsil edilir.
Öğrencilerin yurtlardan ayrılması ya da kaydının silinmesi nedeniyle kalan güvence bedeli tutarları, talep halinde iade edilir. Talep edilmemesi halinde ise güvence bedeli tutarı 5 yıl bekletilir ve 5 yılın sonunda irat kaydedilir.
Yurtta barınmakta iken vefat eden öğrencilerin son ay yurt ücreti mahsup edilmeden güvence bedeli talep edilmesi halinde varislerine iade edilir.
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