KYK 2019 yurt başvuruları ne zaman başlayacak?
2019 YKS tercihleri ile üniversiteye gitmeye hak kazanan yüz binlerce genç şimdi de KYK yurt başvurusu için gün saymaya başladı. Eğitim alacakları şehir ve üniversite netleşen gençler, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt ve burs başvurularına odaklanmış durumda. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?
KYK yurt başvurularına yönelik araştırmalar, üniversite kayıt tarihlerinin yaklaşmasıyla birlikte hız kazandı. Bulundukları şehirden başka bir şehirde eğitim alacak öğrenciler, KYK yurt başvuruları hakkında detayları sorguluyor. İşte, konuya dair merak edilen ayrıntılar...
KYK yurt başvurularının, geçmiş yıllarda olduğu gibi yine e-Devlet üzerinden alınması bekleniyor. KYK'nın 2019-2020 eğitim öğretim yılı için yurt başvurularını alacağı tarihe ilişkin net bir bilgi yok ancak başvuruların, eylül ayının ilk haftası başlayacağı tahmin ediliyor.
KYK’nın yurt ve burs başvuruları hakkında resmi bir açıklama ya da gelişme olduğu takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.
KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından yurtkur.gsb.gov.tr internet sitesi üzerinden duyurulur. Başvurular E-Devlet üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek E-Devlet şifresi almaları veya diğer E-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.
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