'Kuzularımızı kurtlara yedirtmeyiz'

HALLAÇ PAMUĞU GİBİ ATIYOR

“Her zaferin gerisinde bolca ter ve gerektiğinde dökülen kanlar vardır. Bugün yürüttüğümüz mücadele de ter ve kanla yoğrularak ilerlemektedir. Kahraman güvenlik güçlerimiz, ülkemiz içindeki sarp dağlardan şehirlerin karanlık dehlizlerine, yurtdışında teröristlerin yuvalandığı inlere kadar bölgemizin tamamını adeta hallaç pamuğu gibi atıyor. Haluk Dursun hocamızın dediği gibi bizler, kesinlikle gerek Dicle’nin gerek Fırat’ın doğusunda kuzularımızı kurtlara kaptırtmayacağız, yedirtmeyeceğiz.

Kara, deniz, hava güçlerimiz ve diğer tüm savunma unsurlarımız, kalplerinde vatan sevgisi, dillerinde tekbir, eller tetikte ve gözler ufukta 24 saat görev başındadır. Bizim kimsenin tek karış toprağında gözümüz yok ama bizim kendi topraklarımıza dikilen gözlere, egemenlik haklarımıza uzanan ellere, istiklalimize ve istikbalimize yönelen tehditlere de en küçük bir tahammülümüz olamaz.

SIRTINI DÖNEMEZ

Bugün Irak’ta, Suriye’de, Doğu Akdeniz’de ve coğrafyamızın dört bir yanında verdiğimiz mücadelenin tek bir gayesi bulunuyor. Bu gaye, öncelikle Türkiye Cumhuriyeti devletinin haklarını savunmak, bunun yanında dost ve kardeş halkların güvenliklerini de temin etmektir. Sınırlarımız ötesinde milyonlarca insanın hayatı ve evi tehlike altındaysa bizim burada huzur içinde yaşayabilmemiz mümkün değildir. Türk milleti, dostları ve kardeşleri ateş çemberi ile çevriliyken, buna sırtını dönecek, ‘Bana dokunmayan yılan bin yaşasın’ diyebilecek bir millet değildir. Bunun için zaferlerimizi sadece savaş alanlarındaki başarılarımızla toprakların fethini değil, aynı zamanda gönüllerin fethini de ifade eden dönüm noktaları olarak görüyoruz. Biz öldürmek, yıkmak, yok etmek değil; yaşatmak, inşa etmek, ihya etmek için gideriz ve gereğini de yerine getiririz.

Herkesin sömürmek, kendine bağımlı kılmak, askeri ve ekonomik lojistik ihtiyacını gidermek için gittiği yerlerde biz insanların hayatına dokunan kalıcı projeleri hayata geçirmek için çalışıyoruz. Bu bazen okul, bazen hastane, bazen ibadethane, bazen yollar, altyapı, bazen su... İşte biz bunlar için varız. İnşallah arkamızdaki bu gücün de desteğiyle hedeflerimize birer birer ulaşacak, yeni zaferleri milletimize armağan edeceğiz.

GÖLGE DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYOR

Dünyamız ve bölgemiz, etkisi belki asırlar boyu sürecek bir yeniden yapılanma döneminden geçerken, ülkemizde birileri yine aynı hesapların peşindedir. Türkiye, sınırları boyunca kahramanca bir mücadele veriyor. Birileri, teröristlerin ve onların arkalarındaki güçlerin ağzıyla buna gölge düşürmeye çalışıyor. Türkiye, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ta büyük bir siyasi ve ekonomik mücadele içinde ama buna birileri karşımızdakilerin tezleriyle karşı çıkıyor. Türkiye, siyasi, ekonomik ve askeri olarak kuşatılmaya çalışılıyor; bazıları sırf kendi pastalarını büyütmek için hasımlarımızın değirmenlerine su taşıyor.

Biz aynı zihniyeti bir asır öncesinden de biliyoruz. Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları Ankara’da İstiklal Harbi’ni yürütürken kimlerin nasıl manda peşinde koştuklarını unutmadık. Ordularımız düşmana karşı cephede savaşırken, birilerinin arkada nasıl çapulculuk, yağmacılık peşinde koştuklarını da gayet iyi hatırlıyoruz. Ama sonuçta ne mandacılar ne çapulcular ne yağmacılar kazanmıştır, kazanan milletimizin istiklal mücadelesi olmuştur. Bugün de kim hangi yalpayı yaparsa yapsın, kim nerede saf tutarsa tutsun kazanan milletimiz ve milletimizle birlikte bu mücadeleyi yürütenler olacaktır. Hiç endişeniz olmasın bir oldukça, beraber oldukça zafer bizimle beraber olacaktır.”

RESEPSİYONDA BULUŞTULAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan evsahipliğinde düzenlenen resepsiyona MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve MHP’li milletvekilleri, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İYİ Parti milletvekilleri, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve eski Başbakan Tansu Çiller de katıldı. Resepsiyonda, iş dünyası, siyasetçiler, askerler, medya mensupları, şehit aileleri ve gaziler yer aldı. Resepsiyona Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat’ın yanı sıra Demirören Grubu televizyon ve gazete yöneticileri katıldı. İş dünyasından ise TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ve TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu katılımcılar arasında yer aldı.

CANIMIZ PAHASINA KORUYORUZ

30 Ağustos zaferinin 97’nci yıldönümünde Ankara’daki kutlamalar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve devlet erkânının Anıtkabir’de katıldığı törenle başladı. Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, bakanlar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı organlarının başkanları, kuvvet komutanları, siyasi partilerin temsilcileri ve bürokratlar katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defterine şu satırları yazdı: “Aziz Atatürk, bugün büyük zaferin 97’nci yıl dönümüne ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Büyük Zafer’in kazanılmasında emeği geçen başta zatıaliniz olmak üzere tüm komutanlarımızı, askerlerimizi milletimin her bir ferdini minnetle anıyoruz. Şehitlerimizin fedakârlıkları üzerinde yükselen Cumhuriyet’i canımız pahasına korumakta kararlıyız. Milli bekamızı hedef alan tehditlere karşı yürüttüğümüz mücadele bu kararlılığımızın ispatıdır. Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaşmaktan hiçbir güç alıkoyamayacaktır. Ruhun şad olsun.” Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı’ndaki törende de tebrikleri kabul etti.