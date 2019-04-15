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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.04.2019 - 16:28, Son Güncelleme:

Kuzugöbeği nedir? Faydaları saymakla bitmiyor

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Kuzugöbeği nedir? Faydaları saymakla bitmiyor

Kuzugöbeği, toplanma mevsiminin gelmesiyle birlikte gözde besin kaynakları arasında yer almaya başladı. Zor bulunması dolayısıyla değerli olan Kuzugöbeği, kilosu yüz liraya kadar alıcı bulabiliyor. Peki, Kuzugöbeği'nin özelliği nedir? İşte, o mantar türü hakkında bazı bilgiler

Özellikle Mart ve mayıs ayları arasında vatandaşların aramaya başladığı ve ormanlarda rastlanan kuzugöbeği mantarı, besleyici değerinin yüksekliği dolayısıyla talep görüyor. Taze toplandığı dönemlerde kilosu 200 lira, kurusu ise bin liraya varan fiyatlardan alıcı bulan bu mantar türü, birçok orman köylüsünün önemli gelir kaynakları arasında bulunuyor.

Kuzugöbeği mantarını özü için işleyen firmanın sahibi Faruk Durukan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu türün Kazdağları köylüleri için önemli bir gelir kapısı olduğunu söyledi.

Firmalarında bu değerli mantar üzerinde çalışmalar yaptıklarını ve özü üretmeyi başardıklarını dile getiren Durukan, "Bu mantarın özünü, yani etken maddesini, ilaç ham maddesi olarak yurt dışındaki ilaç firmalarına satıyoruz. Çok değerli bir mantar. Bu konuda birçok üniversite çalışmalar yaptı ve laboratuvar ortamında üretimi yapılamadı. Köylülerimiz doğadan topluyorlar. Köylülere dikkatli olmalarını söylüyoruz. Genç mantarları toplamasınlar. Yetişkin mantarları toplasınlar ki bölgemizde nesli devam edebilsin." diye konuştu.

Kuzugöbeği nedir Faydaları saymakla bitmiyor

BİR PORSİYONU 200 EURO

Mantarın tabakta sunulan bir porsiyonunun bile 200 avro olduğunu belirten Durukan, "Tazesi de kurusu da özü de çok pahalı. Köylülerden kilosunu 70 ila 150 arasında değişen fiyatlardan aldığımız mantarın bir tonundan bir kilogram öz alabiliyoruz. Özü de çok pahalıya geliyor. İşlemesi de çok meşakkatli." ifadelerini kullandı.

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Firmanın bitki özüyle ilaç yapımı üzerine çalışmalarından sorumlu uzman eczacı Filiz Özler de B1, B2 ve C vitaminleri ile yüksek oranda kalsiyum, sodyum ve potasyum gibi mineraller bulunan bu mantarın besleyici değerinin yüksek olduğunu söyledi.

BİLİNÇSİZ TOPLAMA AZALMAYA SEBEBİYET VERİYOR

Pahalı olan ve ormanlardan tonlarca toplanan bu mantarın korunması gerektiğine dikkati çeken Özler, "Bilinçsiz toplanması nedeniyle bazı bölgelerde azaldı. Çok küçükken ve kökleriyle birlikte toplanıyor. Bu da mantarın gelişmesi ve üremesini durduruyor. Mantarı toplarken, sporlarını, kökünü toprakta bırakmak, yeterli büyüklükteyken toplamak çok önemlidir. Kendi bindiğimiz dalı kesmeyelim. Bu mantar ülke ekonomisine önemli bir katkıdır." diye konuştu.

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