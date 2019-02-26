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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Murat KORKMAZ-İSTANBUL(DHA)
26.02.2019 - 13:36, Son Güncelleme:

Kuzey Marmara Otoyolu'nda faciadan dönüldü

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda faciadan dönüldü

KUZEY Marmara Otoyolu  Beykoz mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR bariyerlere çarparak, devrildi. TIR'da yüklü bulunan kumaş ruloları yola saçılırken, sürücü İsmet Demir kazayı yara almadan atlattı. 

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  • Kuzey Marmara Otoyolunda TIR devrildi, malzemeler yola saçıldı
  • Kuzey Marmara Otoyolunda TIR devrildi, malzemeler yola saçıldı
  • Kuzey Marmara Otoyolunda TIR devrildi, malzemeler yola saçıldı
  • Kuzey Marmara Otoyolunda TIR devrildi, malzemeler yola saçıldı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kuzey Marmara Otoyolu, Riva sapağında saat 12.00 sıralarında 34 FK 3330 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak, yan yattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. TIR sürücüsü İsmet Demir kazayı yara almadan atlatırken, TIR'da yüklü bulunan kumaş ruloları yola saçıldı. Polis yola saçılan malzemeler nedeniyle yolun iki şeridini trafiğe kapattı. TIR'ın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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