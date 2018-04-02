Kuzey Kutbu'nda koşan TEGV gönüllüsü bu kez Artvin'den yola çıkıyor

TEGV'in eğitim gönüllüsü olan Ahmet H. Uysal, çocukların hayallerini gerçekleştirmek adına Artvin’den Muğla’ya Anadolu’yu bir uçtan diğer uca koşarak kat edeceği 1645km.’lik yeni bir maceraya başlıyor: Eğitime Koşar Adım...

Geçtiği yerlerde TEGV’in eğitim ışığıyla parlayacağı yepyeni hikâyeler ve anılar bırakacak olan Uysal, bu yorucu çalışmanın sonunda 10 bin çocuğun TEGV’de nitelikli eğitim desteği almasını hedefliyor. 11 Nisan’da Artvin’den başlayacağı bu özel koşuda Anadolu’yu karış karış kat ederken; bu yolculuğa bağış yaparak destek olmak, koşuyu canlı takip edebilmek ve detaylı bilgi almak için bu sayfaya göz atabilirsiniz.



