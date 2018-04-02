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    Kuzey Kutbu'nda koşan TEGV gönüllüsü bu kez Artvin'den yola çıkıyor

    Hürriyet Haber
    02.04.2018 - 19:37 | Son Güncelleme:

    Ahmet Uysal, geçen sene, Kuzey Kutbu’nda koşan ve Kuzey Kutbu’nu TEGV’e bağış toplayarak koşan ilk Türk oldu. Bu kez Uysal 11 Nisan’da Artvin’den yola çıkacak, Türkiye’yi boydan boya koşarak kat edip Göcek’e kadar koşacak.

    TEGV'in eğitim gönüllüsü olan Ahmet H. Uysal, çocukların hayallerini gerçekleştirmek adına Artvin’den Muğla’ya Anadolu’yu bir uçtan diğer uca koşarak kat edeceği 1645km.’lik yeni bir maceraya başlıyor: Eğitime Koşar Adım...

    Geçtiği yerlerde TEGV’in eğitim ışığıyla parlayacağı yepyeni hikâyeler ve anılar bırakacak olan Uysal, bu yorucu çalışmanın sonunda 10 bin çocuğun TEGV’de nitelikli eğitim desteği almasını hedefliyor. 11 Nisan’da Artvin’den başlayacağı bu özel koşuda Anadolu’yu karış karış kat ederken; bu yolculuğa bağış yaparak destek olmak, koşuyu canlı takip edebilmek ve detaylı bilgi almak için bu sayfaya göz atabilirsiniz.

    Etiketler: gündem
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