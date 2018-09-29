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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
29.09.2018 - 16:46, Son Güncelleme:

Kuzey Irak'tan acı haber! Şehit ve yaralılar var...

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Kuzey Irak'tan acı haber! Şehit ve yaralılar var...

Kuzey Irak'taki operasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda 1 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı. Öte yandan Kuzey Irak’ta Gara bölgesine yapılan hava harekatında ise 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerin şehit olduğu, 4 askerin yaralandığı bildirildi.     

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

ŞEHİDİN ACI HABERİ AİLESİNE VERİLDİ

Kuzey Irak'ta görevi sırasında arama tarama sonucu mayının patlamasıyla Piyade Uzman Çavuş Ömer Özdemir’in şehit olduğu öğrenildi. Sakaryalı olduğu öğrenilen Özdemir’in Hendek ilçesine bağlı Aktefek Mahallesinde ikamet eden ailesine acı haber askeri yetkililerce verildi.

Öte yandan, şehit Özdemir’in babasının vefat ettiği ve kendisinin de bir ay önce evlendiği öğrenildi.

IRAK'IN KUZEYİNDE 6 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

TSK'dan yapılan açıklamada, Irak kuzeyi/Gara bölgesine bugün düzenlenen hava harekâtı sonucunda, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 6 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (29.09.2018)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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