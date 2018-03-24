Kuzey Irak’taki operasyonda sıcak gelişme! Ağır darbe vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Hakurk-Kani Rash bölgesinde başlatılan sınır ötesi operasyon devam ediyor. Komandoların katıldığı operasyonun başlangıcından bugüne kadar 55 terörist etkisiz hale getirildi. Türk savaş uçaklarının hava harekatı ile katıldığı operasyona sınırdaki topçu birlikler de destek veriyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kuvvet Komutanları ve 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel ile 21 Mart'ta operasyona katılan Derecik, Şemdinli ve Yüksekova'da birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

55 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Afrin'in teröristlerden temizlenmesi kapsamında başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ederken Türk Silahlı Kuvvetleri Kuzey Irak'taki Hakurk-Kani Rash bölgesinde de teröristleri etkisiz hale getirmek için komandoların katıldığı sınır ötesi bir operasyon başlattı. İlk olarak bölgeye giren komandalar 18 teröristi etkisiz hale getirdi. 20 - 21 - 22 Mart'ta bölgede oldukları ve saldırı hazırlığı içinde oldukları tespit edilen teröristleri etkisiz hale getirmek için Türk savaş uçakları tarafından hava harekatı düzenlendi. Düzenlenen 3 ayrı hava harekatında 29 terörist etkisiz hale getirildi. Komandaların tarafından ise operasyonda 21 Mart tarihinde 3 ve 22 Mart tarihlerinde ise 5 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonun başlangıcından bugüne kadar toplam 55 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

OPERASYON SINIRDA KONUŞLU TOPÇU BİRLİKLER DE DESTEKLİYOR

Zorlu arazi şartlarına rağmen komandaların kararlılıkla sürdürdüğü operasyona Kuzey Irak sınırında konuşlu olan topçu birlikleri de destekliyor. Keşif gözleme faaliyetlerinde teröristlerin kaldıkları tespit edilen bölgeler yapılan topçu atışları ile ateş altına alınıyor.

HULUSİ AKAR VE METİN TEMEL BÖLGEYE GİTTİ

Hakurk-Kani Rash bölgesinde başlatılan sınır ötesi operasyonu ile ilgili olarak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kuvvet Komutanları ve 2'nci Ordu Komutanı ile birlikte, 21 Mart'ta Derecik, Şemdinli ve Yüksekova'da birlik, karakol ve karargahlarda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

BÖLGEDE TERÖRİSTLERİN TUZAKLADIĞI PATLAYICILAR TEMİZLENİYOR

Operasyon kapsamında teröristler ile sıcak çatışmalar yaşanırken bir yandan da komandolar teröristlerin bölgeye önceden tuzakladığı tespit edilen el yapımı patlayıcı ve mayınları imha etme çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Çukurca Üzümlü sınır bölgesinde teröristler tarafından tuzaklanmış 4 el yapımı patlayıcı kontrollü bir şekilde imha edildi.