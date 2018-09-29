Kuzey Irak'ta şehit oldu
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak’a düzenlenen hava harekâtı sonrası 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklarken, kara unsurlarının operasyonları sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu, Uzman Çavuş Ömer Özdemir’in şehit olduğunu duyurdu.
TSK’dan yapılan açıklamada, bölgede devam eden operasyonların hız kesmeden sürdüğüne dikkat çekilerek şöyle denildi: “Hava harekâtları neticesinde eylem hazırlığında olan Irak kuzeyi Metina bölgesinde 3, Avaşin-Basyan bölgesinde 5 olmak üzere 8 silahlı bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.” TSK’dan yapılan başka bir açıklamada ise, yine Kuzey Irak bölgesinde görev yapan askerlerin geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu Uzman Çavuş Ömer Özdemir’in (27) şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı belirtildi.
1 AY ÖNCE EVLENMİŞTİ
Ömer Özdemir’in şehit olduğu haberini Sakarya’nın Hendek ilçesi Aktefek Mahallesi’nde oturan ailesine verildi. Acı haberi alan Özdemir’in annesi Fatma Özdemir ile diğer yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Ömer Özdemir’in 1 ay önce Yağmur Özdemir’le (25) evlendiği belirtildi.
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