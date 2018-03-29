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    Kuzey Irak’ta önemli gelişme! 3 üs bölgesi kuruldu…

    HAKKARİ (AA)
    29.03.2018 - 14:57 | Son Güncelleme:

    Güvenlik güçleri, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerden temizlediği Hakurk ve Kani Rash bölgelerinde yeni üsler oluşturdu. Şimdiye kadar 3 üs bölgesi, yeni yapılan yollarla birbirine ve Türkiye'ye bağlandı.

    Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerden temizlediği bölgelerde yeni üsler kurdu. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığına bağlı 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığınca, PKK'lı teröristlerin sınırın Irak tarafındaki kamplarına yönelik 10 Mart'ta başlatılan hava destekli operasyon kararlılıkla devam ediyor.     

    Bu kapsamda Hakurk ve Kani Rash bölgesinde operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri teröristlerden temizlenen alanlara üs bölgeleri kurdu.     

    Irak'ın kuzeyinde kurulan üs bölgeleri için başlatılan yol açma çalışmaları ise aralıksız sürüyor.     

    Şimdiye kadar 3 üs bölgesi yeni yapılan yollarla birbirine ve Türkiye'ye bağlanırken, yaklaşık 16 kilometresi tamamlanan yolda çalışmalar devam ediyor. 

    Kuzey Irak’ta önemli gelişme 3 üs bölgesi kuruldu…
      

    KOMUTANLAR YÖRE HALKIYLA BİR ARAYA GELDİ     

    Mehmetçik'in teröristlerden temizlediği ve operasyonların kararlılıkla devam ettiği Kani Rash bölgesinde, Iraklıların tarım ve hayvancılık yapabilmesi için imkan sunuluyor.     

    Kani Rash bölgesinde açılan üs bölgesi sayesinde önceki yıllarda terör örgütü PKK tarafından Irak'ın kuzeyinde kullanılmasına izin verilmeyen arazilerde kontrollü şekilde Iraklıların tarım ve hayvancılık yapmaları için izin verilmeye başlandı.     

    Bu kapsamda, bölgede görevli komutanlar da zaman zaman üs bölgeleri yakınında yaşayan yöre halkıyla bir araya geliyor. Bölge halkının sıkıntılarını dinleyen komutanlar, birbirine küs olan ve yıllardır konuşmayan iki aileyi de ikna ederek barıştırdı.     

    Ayrıca, Şemdinli'nin Irak sınırındaki Balkayalar Dağı'nda oluşturulan üs bölgesi için de yol yapım çalışması başlatıldı. 

    Kuzey Irak’ta önemli gelişme 3 üs bölgesi kuruldu…

    Etiketler: kuzey ırak , yeni yol çalışması , son dakika , gündem
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