Kuzey Irak’ta güvenlik kuşağı

GENELKURMAY Başkanlığı, dün sabah yaptığı açıklamada, Kuzey Irak’taki Hakurk bölgesine düzenlenen hava taarruzunda 8 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, böylece söz konusu bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının 38’e yükseldiğini duyurdu.

Genelkurmay’ın açıklamasının perde arkasında ise TSK’nın geçen yıl sonbahar-kış döneminden bu yana Kuzey Irak içlerinde karadan yürüttüğü operasyonların iyice genişlemesi gerçeği var. Kuzey Irak’ta Hakurk/Kani Rash bölgesinde operasyon yapan komandolar, dağlarla kaplı bölgede teröristlerin saldırı hazırlığında olduğunu tespit etti. Teröristlerin bulunduğu yerlerin koordinatlarının bildirilmesinin ardından savaş uçaklarının değişik zamanlarda düzenlediği taarruzlarda dün itibariyle toplam 38 terörist etkisiz hale getirildi.

ESKİ OPERASYONLARDAN FARKLI

Kara ve hava unsurlarının koordinasyonuyla yapılan ve ‘darbeli vuruş’ olarak değerlendirilen bu sınır ötesi operasyonlar, Kuzey Irak’ta geçmişte yapılan operasyonlardan farklılık içeriyor. Hakkâri ve Şırnak il sınırlarının kesiştiği nokta ile Hakkâri’nin Kuzey Irak’la sınırı olan bölgesinin karşısına düşen bölgedeki operasyonlarda, hedef teröristlerin yuvalandığı tepeler ile barınak ve sığınak olarak kullanılan kayalık bölgeler oluyor. Operasyonlar sonrası geçmişte olduğu gibi Türkiye’ye dönmeyen komandolar, o bölgelerde geçici üs kurup, bölge risk ve analizine göre konuşlanıyor.

SINIR ÖTESİNDE DURDURULUYORLAR

Askeri kulislerde, özellikle son dönemde Hakkâri karşısındaki alanda, Kuzey Irak içlerinde yaklaşık 15 kilometrelik bir güvenlik kuşağı kurulduğu konuşuluyor. Nitekim TSK da dün resmi Twitter hesabından Hakurk’ta komandoların dağlık, kayalık alanlarda yürüttüğü operasyondan fotoğraflar yayınladı. Bir güvenlik kaynağı, “Artık terörist unsurlara karşı Türkiye toprakları içinde değil, sızma girişimi için toplandıkları Kuzey Irak içlerinde inlerine giriliyor, sınır ötesinde engelleniyorlar” dedi.