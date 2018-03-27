Kuzey Irak'ta çifte darbe

Kuzey Irak’ta Hakurk bölgesinde 10 Mart’ta karadan ve havadan başlattığı sınır ötesi harekâtını kararlılıkla sürdüren TSK, terör örgütünün bölgedeki ana karargâhının bulunduğu ve eylemler için terörist sevkıyatı yaptığı Kandil’e de son ayların en ağır darbesini vurdu.



SIZMA HAREKETLİLİĞİ

TSK, 22 Mart’ta Kandil’e düzenlediği hava harekâtında 41 teröristin öldürüldüğünü duyurdu. Kandil’de ‘bahar ve yaz dönemi üslenme’ faaliyetlerine geçmek için hazırlıklara başlayan teröristlerin Türkiye’ye sızmak için hareketlendiği belirlendi. Teröristler harekete geçtiğinde Diyarbakır’dan savaş uçakları havalandı. Hem barınaklardaki hem de yola çıkmaya hazırlanan teröristler vuruldu, 41 terörist öldürüldü. Hakurk’ta yürütülen hava destekli sınır ötesi operasyonlar da sürüyor. Hakurk’un Kani Rash bölgesine önceki akşam yapılan operasyonda 12 terörist öldürüldü. Böylece Hakurk bölgesinde 10 Mart’tan bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 67 oldu. Askeri kaynaklar Kandil ve Hakurk operasyonlarının birbirinden bağımsız olarak yapıldığına dikkat çekti.



