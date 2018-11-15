Kuzey Irak’a ‘mini İHA’ vuruşu
Şırnak'ta 10 Kasım günü 10 ayrı noktaya C-3 patlayıcı taşıyan model uçaklarla (mini İHA) saldırı girişimi önlendi.
Tören alanlarında bulunan sinyal kesicilerin devreye girmesi ve askeri bölgelerde Mehmetçiğin atışları sonucu patlayıcı taşıyan model uçaklar düşürüldü. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), yerel istihbarat kaynaklarının da katkısıyla, saldırı planını hazırlayan teröristleri bulmak için amansız bir takip başlattı. Model uçakların Kuzey Irak’ta Avaşin-Basyan bölgesinde bir mağarada saklanan teröristlerce hazırlanıp kumanda edildiği tespit edilince koordinatları Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) bildirildi.
Diyarbakır’dan önceki gece havalanan lazer güdümlü bomba yüklü savaş uçaklarının Kuzey Irak’a düzenlediği kapsamlı hava harekâtında, Şırnak’taki saldırıyı planlayanlar dahil toplam 19 terörist etkisiz hale getirildi. Dün de Kuzey Irak’ın Metina bölgesine yapılan hava harekâtında dört terörist öldürüldü.
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