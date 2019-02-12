Kuzey Irak'a ilaç kaçırma girişimine polis engeli
MERSİN'de,TIR'da arama yapan polis ekipleri, Kuzey Irak'a götürüleceği tespit edilen 124 bin 695 adet tıbbi ilaç ele geçirdi.
Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü propagandası, uyuşturucu ticareti, hükümlü ve tutuklunun kaçması, yağma, kaçakçılık, resmi belgede sahtecilik ve yaralama gibi suçlardan haklarında 10 yıl ve aralıklarla hapis cezası bulunan 22 kişiyi gözaltına aldı. Ayrıca, Şevketsümer Mahallesi 155'inci Cadde üzerindeki bir TIR'da da arama yaptı. Araçta, Kuzey Irak'a götürüleceği tespit edilen 6 bin 750'si burun spreyi, 795'i ise göz damlası olmak üzere toplam 124 bin 695 adet tıbbi ilaç ele geçiren ekipler, sürücü M.S.S.'yi gözaltına aldı.
Polis TIR'a yüklenen ilaçlarla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.
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