Kuzey Irak'a hava harekatı! Yok edildiler
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesi ile Hakkari kırsalındaki terör hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatlarında 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Twitter hesabından, hava harekatlarına ilişkin bilgi verildi. Buna göre, Hakkari kırsalı ile Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgelerine dün düzenlenen hava harekatlarında, terör örgütüne ait sığınak ve mühimmat depoları imha edildi, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi.
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