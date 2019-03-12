Kuzey Irak'a hava harekatı: Hedefler imha edildi
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine yönelik hava harekatında, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden harekata ilişkin bilgi verildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Irak kuzeyi, Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" dedi.
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