Kuzey Irak'a hava harekâtı! 11 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu. Irak'ın kuzeyinde yapılan açıklamalara göre, 27 Mayıs'tan bu yana 174 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli olarak düzenlenen hava harekatında 8 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Hava harekatıyla bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 8 terörist daha etkisiz hale getirildi.
PENÇE-2 HAREKÂTI'NDA 3 PKK’LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-2 Harekatı kapsamında tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Böylece 27 Mayıs'tan bu yana Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 71 oldu.
Aynı dönemde Irak'ın kuzeyinde 174 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
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