Kuzey-Batı ablukası
Milli Savunma Bakanlığı’nın Fırat’ın doğusuna yönelik harekât için hazırlıkların tamamlandığını açıklamasından sonra Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) sınır hattına sevkıyatı aralıksız sürüyor.
Sınır hattındaki birlikler önceki geceyi ‘bekleme durumunda’ geçirmişti. Harekatın Tel Abyad’ın karşısındaki Akçakale ile Resulayn’ın karşısındaki Ceylanpınar’dan başlaması bekleniyor. Akçakale ve Ceylanpınar’a dün akşam saatlerinde çok sayıda zırhlı araçla komando takviyesi yapıldığı bildirildi. Yerel kaynaklar, Fırat Kalkanı harekâtı bölgesindeki Cerablus’ta da Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birliklerinin yaklaşık 100 araçlık konvoy oluşturduğu bilgisini paylaştı. Akçakale’ye dün 6 timden oluşan bir tabur Özel Kuvvet (Bordo Bereli) gönderilirken, obüs ve tank sevkıyatı da yapıldı.
MENBİÇ DE HEDEFTE İDDİASI
Yerel kaynakların verdiği istihbarat bilgilerinde PYD/YPG’de çözülmenin sürdüğü, bazılarının bölgeyi terk ettiği, bir kesiminin de harekât başladıktan sonra Türk askerine teslim olmayı düşündüğü iddia edildi. Güvenlik ve istihbarat kulislerinde, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekât bölgelerindeki birlikler ile ÖSO unsurlarının bir bölümünün Fırat’ın doğusuna yapılacak harekâtla Menbiç’i hedef alabilecekleri konuşuluyor. Bu durumda Fırat’ın doğusunda hedef olarak belirlenen Tel Abyad-Resulayn hattına kuzeyde Akçakale, batıda da Fırat Kalkanı bölgesinden baskı uygulanması değerlendiriliyor. Ana bileşenini terör örgütü PYD/YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG), TSK ve ÖSO operasyonuna karşı rejim güçlerini Menbiç’e davet ettiği de öne sürüldü.
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