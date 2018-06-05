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    Kuzenlerin üzerine yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı

    Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)
    05.06.2018 - 09:33 | Son Güncelleme:

    ADIYAMAN'da, hayvan otlattıkları sırada üzerine yıldırım düşen Muhammed Cihan Akbaş (25) öldü, kuzeni Davut Akbaş yaralandı.

    Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Kınık köyünde meydana geldi. Köyün kırsal alanında çobanlık yapan kuzenler Muhammed Cihan Akbaş ve Davut Akbaş'ın üzerine yıldırım düştü.

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülüp acil serviste tedavi altına alınan iki kuzenden, Muhammed Cihan Akbaş doktorlar tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Akbaş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Yaralanan Davut Akbaş'ın tedavisi ise sürüyor.

     

    Etiketler: yıldırım düşmesi , cihan kabaş
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