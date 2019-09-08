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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
08.09.2019 - 10:02, Son Güncelleme:

Kuzenini öldürmeden önce görüntüsünü çekmiş!

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Kuzenini öldürmeden önce görüntüsünü çekmiş!

İstanbul'da 35 liralık gül satışı nedeniyle çıkan tartışmada öldürdüğü kuzeninin mezarına gidip dua eden gencin, onu öldürmeden 15 dakika önce cep telefonu ile görüntüsünü çektiği ortaya çıktı.

İstanbul'da 35 liralık gül satışı nedeniyle çıkan tartışmada öldürdüğü kuzeninin mezarına gidip dua eden gencin, onu öldürmeden 15 dakika önce cep telefonu ile görüntüsünü çektiği ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, 31 Ağustos günü İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde meydana gelen olayda, dayı-hala oğlu Halil Çakar (19) ile Mehmet Budan (21) çiçek satmak için gittikleri İstanbul'da bir kişiyle görüştü. İki kuzen aynı kişiye gülü satmak istedi ancak vatandaş 35 lira vererek gülü Mehmet Budan'dan aldı. Bunun üzerine Çakar, "O gülü ben satacaktım para benim hakkım, çabuk parayı bana ver" dedi. Ancak Budan, "Gülü ben sattım adam benden aldı parayı veremem" dedi. Bunun üzerine Çakar ile Budan arasında kavga başladı. Kavgada Budan, yanında bulunan maket bıçak ile Çakar'ı bıçakladı. Budan, kuzeni kanlar içinde kalınca sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polislere de "Baliciler önümüzü kesti bizden para istediler vermeyince Halil Çakar'ı bıçaklayıp kaçtılar" dedi. Daha sonra Budan ambulans ile Çakar'ın götürüldüğü Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gitti. Ameliyata alınan Çakar bir süre sonra hayatını kaybetti.

İstanbul polisi de katil zanlısını bulmak için çalışma başlattı. Çakar'ın cenazesi yakınları tarafından alınıp Adana'ya getirilerek 1 Eylül günü Kürkçüler Mezarlığında toprağa verildi. Olayın ardından şoka giren Budan, otostop çekerek Adana'ya dönmeye karar verdi. 3 Eylül'de Adana'ya gelen Budan, Çakar'ın mezarına gitti. Budan, Çakar'ın mezarı başında önce dua etti. Budan daha sonra da öldürdüğü kuzenine seslenerek şunları söylemişti:

"Böyle olmasını kimse istemezdi, ne diyeceğimi bilmiyorum. Keşke ben ölseydim de sana bir şey olmasaydı. Benden yana hakkım varsa helal olsun sen de bana hakkını helal et. Teslim olmaya gidiyorum inşallah ahirette buluşuruz. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol" dedi. Bu anlar Budan'ın arkadaşları tarafından da kayıt altına alındı.

Budan kuzeninin mezarını görünce vicdan yapıp teslim olmaya gitti. Mezarlıktan çıkan Budan polis merkezine giderek, İstanbul'da kuzenini öldürdüğünü, mezarına gidip dua edince vicdan yaptığını, teslim olduğunu söyledi. İfadesi alınan Budan, daha sonra adliyeye sevk edildi. Budan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Budan'ın kuzenini öldürmeden 15 dakika önce çiçek sattıkları Beyoğlu'nda onu cep telefonu ile görüntülediği de ortaya çıktı. Budan görüntü çekerken, Çakar ise görüntüdeki binaların kendisinin olduğunu söylüyor.

İstanbulda korkunç olay Hakkını helal et deyip teslim oldu
İstanbul'da korkunç olay! 'Hakkını helal et' deyip teslim oldu
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