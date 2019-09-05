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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Halil ÖZÇOBAN/BURSA (DHA)
05.09.2019 - 12:46, Son Güncelleme:

Kuzenini öldürdü, amcasından af diledi

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Kuzenini öldürdü, amcasından af diledi

Bursa'da husumetli olduğu amcasının oğlu Gökhan Çiftçi'yi (32) sokak ortasında 7 kurşunla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Tolga Çiftçi (39), müebbet hapis cezası istemiyle açılan davada hakim karşısına çıktı. Çiftçi, kuzenini öldürme kastının bulunmadığını, tabancayı hedef göstermeksizin ateşlediğini öne sürerek “Öldürdüğüm Gökhan Çiftçi'nin babası olan amcam Abdülselim'den affımı istiyorum” dedi.

Olay, Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde geçtiğimiz mart ayında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında para anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan Gökhan Çiftçi (32) ile amcasının oğlu Tolga Çiftçi (39) sokakta buluştu. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Tolga Çiftçi belinden çıkardığı tabancayla Gökhan Çiftçi'ye 7 el ateş etti. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Gökhan Çiftçi, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan Tolga Çiftçi ise Doğanbey Mahallesi'nde oturan sevgilisi A.Z.'nin evinde yakaladı. Gözaltına alınan Çiftçi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AMCASINDAN 'AF' İSTEDİ

Hakkında müebbet hapis cezası istemi ile dava açılan Tolga Çiftçi, Bursa 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunmasını yapan Tolga Çiftçi, “Gökhan ile amcamla aramızdaki para meselesi nedeniyle görüşmüyorduk. Gökhan’ı sosyal medya hesaplarımdan engelledim. Ortak arkadaşlarımız bana ‘Senin hakkında sürekli küfürlü konuşuyor ve aramanı istiyor' diyordu. Gökhan’ı telefonla aradım. Küfür edip hakeretlerde bulundu. Gökhan bana bulunduğu yeri söyledi. Oraya gittim Gökhan'ın yanında arkadaşı K. de vardı. Kalabalığı gördüğüm için olay yerinden gitmek istedim ama 'korktu demesinler' diye yanlarına gittim. Korkutmak için yere doğru ateş ettim. Gökhan koşarak üzerime geldi. Üzerime doğru gelirken hakaret ve küfürler etti. Ben de hedef gözetmeksizin silahı ateşledim. Öldürme kastım yoktu. Hasmım olduğu için silah taşırım. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Olay nedeniyle üzgünüm, Gökhan'ın babası olan amcam Abdülselim'den affımı istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kuzenini öldürdü, amcasından af diledi

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