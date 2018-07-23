Kuzen Varank yardımcı oldu
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Çevre ve Şehircilik ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bakan yardımcıları atandı. Bakanlıklara yapılan atamalar, dünkü Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.
ENERJİ BAKANLIĞI’NA 3 YARDIMCI ATANDI
Buna göre, Fatma Varank, Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar ile Mücahit Demirtaş, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcıları olarak görevlendirildi. Bakan Yardımcısı olarak atanan Fatma Varank yeni kabinede Sanayi ve Teknoloji Bakanı olan Mustafa Varank’ın kuzeni. Varank, daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda Mekânsal Planlama Genel Müdür Yardımcısı olarak da görev yaptı. Diğer atama kararlarına göre, Abdullah Tancan, Alparslan Bayraktar ve Mithat Cansız da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcılıklarına atandı. Diğer bir atama kararına göre de Karayolları Genel Müdürlüğüne Abdulkadir Uraloğlu atandı.
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