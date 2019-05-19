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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
19.05.2019 - 19:03, Son Güncelleme:

Kuzen vahşetinde kan donduran ifade

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Kuzen vahşetinde kan donduran ifade

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, tartıştığı teyzesinin oğlu Vedat Tuna’yı (23) bıçakla öldüren Vahdet Kanar, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kanar, ifadesinde, "İçimden bir ses sürekli bu şahsı öldürmemi söylüyordu" dedi.

Olay, önceki gün, Çaydeğirmeni beldesi yakınlarında meydana geldi. Hurdacılık yapan Vahdet Kanar, teyzesinin oğlu Vedat Tuna’yı tartışma sırasında bıçakla öldürdü. Devrek İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek, teslim olan Kanar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Kanar, ifadesinde, kuzenini sürekli olarak bir şeyler yapması konusunda kendisine baskı kurduğu için öldürdüğünü söyledi. Vedat Tuna’nın kendisine sürekli emirler vermesi nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu ileri süren Vahdet Kanar, "İçimden bir ses sürekli bu şahsı öldürmemi söylüyordu. Ben belli bir süreye kadar bu hissimi kontrol ettim. Beraber ailecek hurdacılık yapıyorduk. Vedat Tuna üst katımda oturuyor. Olay günü bahsettiğim olayın etkisi arttı. Hava almak için dışarı çıktım. Vedat Tuna’nın üzerimde bıraktığı etki nedeniyle bir türlü kendime gelemedim. Sinirle kaldığım eve gittim. Evden ekmek bıçağını aldım. Şahsı öldürmek, yaralamak, şahıstan kurtulmak amacıyla çalıştığı iş yerine gittim. O sırtı dönük vaziyette hurda temizliyordu. Bıçakla sırt kısmına vurdum. Birden fazla kez bıçakla vurdum" diye konuştu.

Vahdet Kanar, ’kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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