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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
02.05.2019 - 09:16, Son Güncelleme:

Kuyumcuyu dolandırdılar sözleri şaşkına çevirdi

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Mersin’de bir kuyumcuya 7 gram ağırlığında altın görünümlü sahte künyeyi sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kadın, adliyeye sevk edildi. Emniyet çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan kadınlar, görüntü çekilmesine tepki gösterdi. Kadınlardan biri, "Bizim annemiz, babamız yok mu? Bu rezillik değil mi şimdi, bir tane için" dedi.

Edinilen bilgiye göre, F.K. isimli bir kuyumcu polisi arayarak, 2 kadının 7 gram ağırlığındaki altın görünümlü künyeyi kendisine sattıklarını, bin 600 lirayı kadınlardan birine teslim ettiğini, künyeyi elemanına verip atölyeye gönderdiğini ve orada sahte olduğunun tespit edildiği ihbarında bulundu.

Bu sırada kadınların dükkandan çıkarak gittiğini belirten kuyumcu, gittikleri yöne giderek kadınlardan Ş.İ.’yi yakaladığını, diğer kadının ise olay yerinden uzaklaştığını söyledi.

Bunun üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekipleri, Ş.İ.’den aldıkları ifadede yanındaki kadının Tarsus Kapalı Cezaevinden koğuş arkadaşı S.Ü. olduğunu belirledi. Kadını yakalamak için şahsın Adana’daki adresine operasyon düzenleyen ekipler, S.Ü.’yü gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadelerinin alınmasının ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Emniyet çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan kadınlar, görüntü çekilmesine tepki gösterdi. Kadınlardan biri, "Bizim annemiz, babamız yok mu? Bu rezillik değil mi şimdi, bir tane için" dedi. 

SAHTE ALTIN BOZDURMA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Öte yandan, 2 kadının kuyumcuda sahte künyeyi bozdurma anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kuyumcuya müşteri gibi giren kadınlardan biri elindeki künyeyi kuyumcuya vererek, fiyat alırken, diğer kadın ise arkada bekliyor. Bir süre arkada hareket eden kadın da öne gelerek, birlikte kuyumcuyla konuşuyorlar. 

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