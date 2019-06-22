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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
22.06.2019 - 09:47, Son Güncelleme:

Kuyumcuları binlerce dolar dolandıran 3 şahıs tutuklandı

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Kuyumcuları binlerce dolar dolandıran 3 şahıs tutuklandı

Kocaeli, Sakarya ve Tekirdağ’da müşteri olarak gittikleri kuyumculardan dolar satın almak istediklerini söyleyerek, ilginç yöntemleri ile 3 yılda 75 bin dolarlık vurgun yapan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, 18 Kasım 2016 tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Kuyumcular Çarşısı’nda bulunan bir kuyumcuya giden şahıslar, dolar satın almak istediklerini söyleyerek, Türk Lirası karşılığında 2 bin Dolar aldılar. Ertesi günde aynı kuyumcu mağazasından dolar satın alan şahıslar, 3. gün de gelerek 24 bin dolar almak istediklerini söyledi.

Mağaza çalışanları 24 bin doları şahısların verdiği bir çantaya koydu. Bu sırada dolarların olduğu çantayı alan şahıs, yanında bulundurduğu bir poşetteki aynı model çantayla değiştirdi.

Çantayı tekrar mağaza çalışanlarına teslim eden şahıslar, bankadan para çekip tekrar geleceklerini söyledi. Şahısların gelmemesi üzerine çantadaki paraları kasaya koymak için sayan çalışanlar, 100 dolar banknotların arasına 1 dolarların yerleştirdiğini ve şahısların ilk aldıkları çanta yerine başka bir çanta verdiklerini fark etti.

DOLANDIRICILARI, KUYUMCUNUN DİKKATİ ELE VERDİ

Dolandırıldığını fark eden mağaza çalışanları durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Ekiplerin çalışmaları sürerken şahıslar aynı yöntemle aynı yıl Tekirdağ’da bulunan bir kuyumcuyu dolandırdı. Son olarak bu yıl Sakarya’nın Felizli ve Hendek ilçesinde 2 kuyumcuyu dolandıran şahıslar, Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bir kuyumcuyu dolandırmak isterken, çalışanların durumu fark etmesi üzerine olay yerinden kaçtı.

Binlerce dolarlık vurgun yapan şahıslar gözaltına alındı

İhbar üzerine olayla ilgili inceleme başlatan Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince 3 ildeki kuyumcuları dolandıran şahısların Gürcistan uyruklu T.İ. (32) isimli kadın, M.A. (56) ve M.M. (67) olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan teknik ve fiziki incelemelerde şahısların belirlenen adreslerine operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda M.A., M.M. ve T.İ. yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda bin 987 dolar, 130 Gürcistan Larisi, 6 bin 550 TL para ele geçirildi.

Şahısların girdikleri müşteri kılığında gittikleri kuyumcuları ilginç yöntemleri ile toplam 75 bin dolar dolandırdıkları öğrenilirken, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şahıslardan T.İ., karıştığı olaylar sebebi ile savcılık talimatı ile Sakarya Emniyeti’ne teslim edildi.

Benzer suçlardan çok sayıda suç kayıtlarının olduğu öğrenilen M.A. ve M.M. isimli Gürcistan uyruklu şahıslar ise, tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşına çıkartılan şahısların 3’ünün de tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi. 

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