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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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31.01.2019 - 09:01, Son Güncelleme:

Kuyumcukent şokta! 30 kilo altını eritip kaçtı

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Kuyumcukent şokta! 30 kilo altını eritip kaçtı

Kuyumcukent'te bir atölyeci, yıllardır güvenini kazandığı 20 firmadan yaklaşık 30 kilo altını aldıktan sonra kayıplara karıştı

Yenibosna Kuyumcukent'te yaklaşık 7 yıldır esnaf olan Şirin Adıyeke, gününde yaptığı ödemeler ve düzgün çalışmasından dolayı Kuyumcukent esnafının güvenini kazandı.

ALTINLARI ERİTTİ

20 firmadan yaklaşık 30 kilo altın alan Şirin Adıyeke, geçtiğimiz cuma günü planını gerçekleştirdi. İddiaya göre, cuma akşamı 'yetiştirmem gereken işler var' diyerek geç saatlere kadar dükkanda kalan Adıyeke, altınları eritti.

'BEKLE BENİ TAHRAN' PAYLAŞIMI

Sabah Gazetesi'nden Barış Sözal'ın haberine göre; Cumartesi günü Adıyeke, havalimanında sosyal medya hesabından 'Bekle beni Tahran' diyerek paylaşım yaptı. Bu paylaşımdan sonra, dolandırıldıklarını anlayan firma sahipleri harekete geçerek Adıyeke'nin yakınlarına ulaştı. Bir sonuca ulaşamayan firma sahipleri, polis ve savcılığa şikayette bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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