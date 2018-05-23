Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Kuyumcudan para çalan İranlılar tatilde yakalandı

    Kuyumcudan para çalan İranlılar tatilde yakalandı

    AA
    23.05.2018 - 19:05 | Son Güncelleme:

    İzmir’de bir kuyumcudan 6 bin 500 Euro çalan İran uyruklu 3 kişi Muğla’da tatil yaparken yakalandı.

    Torbalı ilçesindeki bir kuyumcudan 6 bin 500 Euro çalan İran uyruklu Reza S, Saced S, ve Reza B’nin, kiraladıkları otomobille Muğla’ya geldiğini belirleyen polis ekipleri çalışma başlattı.

    Şüphelilerin Ula ilçesi Sakin Kent Akyaka Mahallesi’nde bir otelde tatil yaptıklarını tespit eden Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, operasyon düzenledi.

    Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde 2 bin 520 lira, 200 dolar, 200 Euro ele geçirildi.

    Şüpheliler Muğla’daki işlemlerinin ardından İzmir’e gönderildi.

    Etiketler: iranlılar , altın , hırsızlık , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri