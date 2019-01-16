Kuyumcu soygunu görüntüleri ile ilgili bakanlık soruşturma başlattı
Ankara'nın Mamak ilçesinde dükkan sahibinin hayatını kaybettiği kuyumcu soygununa ilişkin adli delil niteliğindeki görüntülerin, deşifre edilmesinde sorumluluğu bulunanlarla ilgili İçişleri Bakanlığınca soruşturma açıldı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, soyguna ilişkin adli delil niteliğindeki görüntülerin deşifre edilmesinde sorumluluğu bulunanlarla ilgili soruşturma açıldığı bildirildi.
Mamak Tıp Fakültesi Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanına dün gelen siyah giysili 2 zanlı, altınları vermesini istedikleri iş yeri sahibi N.G'yi silahla vurarak öldürmüştü.
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