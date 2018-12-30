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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
30.12.2018 - 17:54, Son Güncelleme:

Kuyumcu farkedince pırlanta yüzüğü yuttu

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Muğla Marmaris'te İrlandalı bir turistin 40 bin TL değerindeki pırlanta yüzüğü yuttuğu olayın benzeri İstanbul Üsküdar'da yaşandı. Üsküdar'da bir kuyumcuya giren kadın yüzük alma bahanesiyle baktığı yüzüklerden birini cebine koydu. Kuyumcunun yüzüğün kaybolduğunu farketmesi üzerine yakalanmamak için yüzüğü hap gibi suyla içerek yuttu. Kuyumcuya gelen polisin röntgen çektirdiği kadının midesinde yüzük görüldü. Kadın adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

Üsküdar'daki geçtiğimiz hafta Çarşamba günü bir kuyumcuya gelen kadın 5 taş pırlanta yüzük alacağını, yüzüklere bakmak istediğini söyledi. Kuyumcu Mehmet Erdoğan, tezgahın üzerine yüzükleri çıkardı. Kadın yüzükleri incelerken bir tanesini alarak cebine attı. Kuyumcu yüzüğün yerinde olmadığını farketti. Kadına yüzüğü alıp almadığını sordu. Kadın almadığını söyledi. Bunun üzerine kuyumcu kamera görüntülerine incelemeye başladı. Kamera kaydına bakıldığı sırada kadın cebine koyduğu yüzüğü çıkararak avucunun içine aldı. Daha sonra çantasından hap çıkarıyormuş izlenimi vererek, cebinden çıkardığı yüzüğü ağzına attı ve su ile içerek yuttu. Kamera incelemesinde kadının yüzüğü yuttuğunu anlayan kuyumcu polisi aradı.

Polis, M.A adlı kadını kadını gözaltına alarak karakola götürdü. Hastanede röntgeni çekilen kadının midesinde yüzük görüldü. 1000 TL değerinde olduğu belirtilen yüzük kadının midesinde dururken, adliyeye sevk edildi. Kadın adli kontrol kararıyla serbest kaldı.
Kadının ya yüzüğü teslim edeceği ya da parasını ödeyeceği belirtildi.

Geçtiğimiz Ekim ayında da Muğla Marmaris'te İrlandalı bir turist 40 bin TL değerindeki pırlanta yüzüğü yutmuş, yüzük klonoskopi yöntemiyle çıkarılmış ve turist tutuklanmıştı.

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