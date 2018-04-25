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    Kuyudaki vahşet!

    Hürriyet Haber
    25.04.2018 - 08:46 | Son Güncelleme:

    Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Tulgalı köyü yakınındaki eski bir kuyuda kadın cesedi bulundu. Cesedin İkizdere köyü Otluk mezrasında ikamet eden Gülpınar Kızılkaya'ya ait olduğu ait olduğu belirlendi. Kızılkaya'nın annesi, babası, amcası, eniştesi ve ablaları gözaltına alındı. Genç kızın öldürüldükten sonra 1 metre derinliğinde olan eski tarihi kuyuya atıldığı ve üzerinin taşla kapatıldığı tespit edildi

    Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Tulgalı köyü yakınlarında eski bir kuyunun çevresinden ağır kokular gelmesi üzerine çobanlar taşla dolu kuyuyu açtı. Taşların kaldırılmasının ardından cesetle karşılaşan çobanlar muhtara haber verdi. Muhtar ise Yayvantepe Jandarma Karakol Komutanlığı'nı aradı. Olay yerine ulaşan jandarma ve kurtarma ekipleri tamamen açtıkları kuyudan çürümüş kadın cesedi çıkardı. Cesedin yaklaşık 2 aylık ve 20 yaşındaki Gülpınar Kızılkaya'ya ait olduğu belirlendi.

    Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın haberine göre, genç kızın öldürüldükten sonra 1 metre derinliğinde olan kuyuya atıldığı ve üzerinin taşla kapatıldığı tespit edildi. Kızılkaya'nın ailesinin İkizdere köyü Otluk mezrasında ikamet ettiği ve göçer oldukları öğrenildi. Genç kızın cesedi, eniştesi tarafından teşhis edildi.

    KAYBOLDUĞUNU YALANLAMIŞLARDI

    Gülpınar Kızılkaya'nın kayıp olduğunun 1-2 ay önce çevre köylerde konuşulduğu, ailenin ise öyle bir şeyin olmadığını söylediği öne sürüldü. Genç kızın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, Gülpınar Kızılkaya'nın annesi, babası, amcası, eniştesi ve ablalarının gözaltına alındığı bildirildi.

    Etiketler: kuyudaki ceset , NoMobil , gündem
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